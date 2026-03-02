Getty Images Sport
Ryan Gravenberch necesitaba «mejorar su juego», según explica Julian Nagelsmann, quien señala que la debilidad en «los últimos 20 minutos» impidió que la estrella del Liverpool triunfara en el Bayern de Múnich
La lucha por adaptarse a un papel secundario
Gravenberch llegó al Bayern de Múnich en 2022 con grandes expectativas tras una etapa estelar en el Ajax. Sin embargo, el joven internacional holandés se pasó la mayor parte de su única temporada en Baviera calentando el banquillo. El actual seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, ha arrojado recientemente luz sobre la difícil transición del centrocampista, explicando el enorme reto psicológico que supone pasar de ser un jugador estrella a una opción suplente. Las exigencias tácticas de jugar en un club europeo de primer nivel requieren un nivel de sacrificio que no todos los jugadores están dispuestos a asumir de inmediato.
En una entrevista detallada con Kicker, Nagelsmann destacó lo difícil que es gestionar a talentos consolidados que pierden su puesto de titular garantizado. «Hay que prestar mucha atención a cómo maneja un jugador el hecho de ser el número 15 o 16 de nuestra plantilla», señaló Nagelsmann. Y añadió: «Aunque se le considere uno de los seis mejores jugadores de su club, alguien que siempre juega. ¿Puede un jugador que es titular habitual en su club crecer en ese tipo de papel con nosotros, o no?».
La jerarquía en el Bayern de Múnich
A pesar de las innegables habilidades técnicas de Gravenberch, desplazar a la jerarquía establecida en el Allianz Arena resultó ser una tarea imposible. El centro del campo estaba firmemente controlado por la experimentada pareja de pivotes formada por Leon Goretzka y Joshua Kimmich, lo que dejaba muy poco espacio para que el recién llegado se asegurara minutos de juego constantes. Además, la aparición del joven prometedor Aleksandar Pavlović añadió aún más competencia a un centro del campo ya de por sí abarrotado, lo que limitó gravemente las oportunidades del holandés de brillar desde el principio.
Nagelsmann fue claro sobre la realidad de la situación y las expectativas específicas que se tenían sobre el joven centrocampista. «Ryan Gravenberch es un jugador de primer nivel, ya lo era en el Bayern, pero la situación era muy complicada para él tras su traspaso desde el Ajax», explicó el exentrenador del Bayern a Kicker. «Leon Goretzka y Joshua Kimmich estaban por delante de él en la jerarquía, y yo también había ascendido a Aleksandar Pavlović. La tarea de Ryan era mejorar su juego en los últimos 20 minutos».
Necesidad de ritmo para influir en el resultado final del partido
La razón principal de la desconexión entre Gravenberch y la configuración táctica del Bayern de Múnich radicaba fundamentalmente en su estilo de juego. Nagelsmann identificó que el centrocampista no era adecuado para ser un suplente de impacto que se desenvuelve bien en situaciones caóticas al final del partido. Mientras que algunos jugadores pueden inyectar energía o asegurar un bloque defensivo fácilmente en una breve aparición, Gravenberch necesitaba la plataforma de un partido completo para coger impulso e influir en gran medida en el ritmo del juego.
Con una media de solo 28 minutos por partido en sus 33 apariciones en Alemania, los breves intervalos de oportunidad simplemente no eran suficientes. Nagelsmann explicó este desajuste afirmando: «Ryan es un jugador que necesita un ritmo constante durante todo el partido». Contrastó esto con el perfil ideal de un suplente y añadió: «Y luego hay jugadores a los que puedes sacar durante 20 minutos, ya sea para mantener un resultado o para marcar un gol desesperadamente. Pueden darlo todo y dejarlo todo en el campo en esos 20 minutos».
Encontrar el éxito total y el ritmo en el Liverpool
La difícil etapa en Alemania empujó finalmente a Gravenberch a buscar nuevos horizontes, lo que le llevó a fichar por el Liverpool. Tras dejar atrás el banquillo del Allianz Arena, el holandés ha experimentado una notable transformación en Anfield. Primero bajo las órdenes de Jurgen Klopp y ahora prosperando con Arne Slot, se ha asegurado el puesto de titular que tanto ansiaba. El Liverpool le proporcionó el entorno y la libertad táctica que le permitieron desarrollar su juego natural sin la presión de ser un especialista en los últimos minutos del partido.
Al convertirse en una pieza fundamental en la alineación titular de los Reds, Gravenberch ha demostrado que realmente pertenece a la élite de los centrocampistas europeos cuando se le concede ese «ritmo constante» tan crucial. Mientras tanto, Nagelsmann utiliza esta experiencia para dar forma a su actual selección alemana de cara al próximo Mundial. Como declaró a Kicker: «En última instancia, todos los jugadores deben comprometerse de verdad... y anteponer el equipo. Sé por experiencia que no todo el mundo es capaz de hacerlo.»
