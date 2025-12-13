Ruptura en la relación de Kylian Mbappé y Neymar: Exestrella del PSG arroja luz sobre la 'grieta' que se desarrolló entre dos superestrellas

Silva fue capitán del PSG durante las tres primeras temporadas de la pareja en el club, antes de partir hacia el Chelsea en 2020 y ganar la Liga de Campeones en Stamford Bridge. Tal éxito europeo no se había repetido durante su tiempo en París, a pesar de los fichajes récord de Neymar y Mbappé, cuya relación se deterioró con el tiempo, reveló Silva.

El ahora jugador de 41 años, con Fluminense, reveló en una entrevista retransmitida por Tribuna que los dos eran cercanos al principio durante su tiempo como compañeros de equipo, en medio de una “hermosa historia” anterior a su llegada donde Mbappé le dijo a Silva que incluso si Neymar se unía al PSG, él quería fichar por el club y jugar junto a él.

La pareja era cercana, disfrutando de la compañía del otro diariamente, pero esto cambió cuando apareció una “grieta” entre ellos. Silva expresó lo desafortunado que fue esto y explicó que no tiene todas las respuestas de por qué ocurrió, ya que fue después de que él ya había partido de París hacia el oeste de Londres.