Ruben Amorim se prepara para un trabajo sorpresa mientras el exentrenador del Manchester United planea su regreso al mundo del fútbol

La salida de Amorim del United estuvo marcada tanto por dificultades en el campo como por tensiones fuera de él. El entrenador portugués dirigió 63 partidos durante sus 14 meses al frente del equipo y logró 25 victorias, 15 empates y 23 derrotas. Sin embargo, las estadísticas solo cuentan la mitad de la historia, ya que Amorim también se había peleado con los directivos del club tras insinuar que no estaba contento con lo que ocurría entre bastidores en el Teatro de los Sueños.

El despido se produjo tras una racha de resultados decepcionantes que hicieron caer a los Red Devils en la clasificación de la Premier League, lo que finalmente obligó a la directiva a tomar medidas. Michael Carrick fue nombrado entrenador interino hasta el final de la temporada, encargándose la leyenda del club de estabilizar la plantilla mientras la jerarquía considera opciones a largo plazo. Mientras tanto, Amorim parece dispuesto a seguir adelante rápidamente, con la posibilidad de entrenar en la Brasileirao como una perspectiva muy real pocas semanas después de su despido.