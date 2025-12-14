Ruben Amorim piensa que jugar con Kobbie Mainoo es una broma, pero los fans del Manchester United no se reirán si sigue faltando al respeto a la academia de los Red Devils

En la primera entrevista de Amorim como entrenador del Manchester United con el sitio web del club, dijo que lo más importante no era lograr que sus jugadores se adaptaran a su nueva formación, sino volver a las bases de lo que significaba jugar para los Red Devils.

"Lo más importante es el sentimiento de pertenencia al club. Y tenemos historia en ese departamento," dijo Amorim después de su primera semana trabajando en Carrington.

"Creo que es importante porque ahora mucha gente habla del 3-4-3 y el 4-3-3 y todas esas cosas. Pero cuando pienso como jugador o como compañero de equipo del Manchester United, no es un sistema o una formación, es como el carácter de los jugadores, la forma en que ven al club. Lo más importante para mí en este momento es crear los principios, la identidad y el carácter que tuvimos en el pasado."

Pregúntale a cualquier aficionado del United cuál es la identidad del club y surgirán dos temas: fútbol atrevido y ofensivo, y jugadores jóvenes, particularmente jóvenes de la cantera. Amorim ha dado poca prioridad a cualquiera de estos principios.

Aunque los aficionados del United han sido notablemente pacientes con el entrenador que presidió su peor campaña en 51 años, continuando cantando que el portugués "levantará a los Rojos" en los partidos, su escaso uso de Mainoo, quien es el único graduado de la academia en el equipo con una aparición en el primer equipo a su nombre, está poniendo a prueba severamente su fe...

