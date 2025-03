Ruben Amorim tiene razón: El Manchester United necesita desesperadamente 'más Brunos' - el incansable Fernandes merece un estatus legendario por llevar al club durante el período de crisis

El mediocampista portugués sigue liderando con ejemplo en Old Trafford, y merece mucho más respeto por su influencia.

"Veo a los aficionados en los partidos y están cantando por Bruno [Fernandes]. Veo a estos chicos, ¡pienso que son unos malditos impostores!" declaró enojadamente Roy Keane en un acalorado debate con Ian Wright sobre el actual capitán del Manchester United el mes pasado en el podcast Stick to Football, presentado por Sky Bet. "¡El talento no es suficiente! Sigues volviendo al talento: Bruno es un jugador talentoso, ¡pero no es suficiente! Para mí, el liderazgo se trata de la acción."

A medida que Keane se animaba más y más, Wright se negó a retroceder y señaló un hecho innegable: "Si Bruno no está, el United está en la lucha por el descenso." Fernandes es ciertamente un personaje divisivo y un jugador frustrante de ver en el mejor de los casos, pero Keane estaba completamente equivocado al cuestionar sus niveles de aplicación.

Fernandes está impulsado por la misma pasión incesante que hizo de Keane un ícono durante sus 12 años en Old Trafford; lo da todo por el escudo y exige los más altos estándares de sí mismo y de todos a su alrededor. Por eso los aficionados cantan por Fernandes.

Los últimos cinco años han sido completamente miserables para el United, y están destinados a alcanzar un nuevo mínimo esta temporada, pero la situación habría sido aún más sombría de no ser por la presencia constante de Fernandes. Ha llevado al club sobre sus hombros durante el período más oscuro de toda su historia, mostrando una lealtad incondicional y un coraje notable ante la adversidad.

Los Diablos Rojos le deben una deuda de gratitud a Fernandes, y Keane le debe una disculpa. No tiene absolutamente ningún sentido apuntar a Fernandes cuando todos los indicios apuntan a que es el único jugador del United digno de un estatus legendario en la era posterior a Sir Alex Ferguson.