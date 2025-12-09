Ronald Araújo recurre a un ‘viaje espiritual’ en Tel Aviv mientras Gerard Piqué defiende su bienestar emocional

Piqué no solo defendió a Araujo, sino que también lanzó un duro reproche a la cultura de abuso que persiste en el fútbol español. El campeón del mundo considera que este deporte va rezagado respecto al resto de la sociedad en cuanto a respeto básico y decencia.

“El deporte siempre ha sido más lento en todo esto,” afirmó Piqué, señalando el retraso en avances sociales. “Recuerdo la era del racismo, la violencia en los estadios… A nivel de aficionados, parece que en el fútbol siempre somos los últimos en adaptarnos a los tiempos. Es hora de que haya respeto hacia el profesional, de que dejemos de ser un mundo de ‘barra libre’ donde cualquiera puede insultar y hacer lo que quiera.”

El exdefensor habló desde su propia experiencia. Durante la cúspide del referéndum de independencia catalán y la era dorada de la selección española, Piqué fue a menudo blanco de abusos por parte de sus compatriotas. Relató los mecanismos de afrontamiento poco saludables que tuvo que desarrollar, y subrayó que Araujo no debería verse obligado a recurrir a ellos.

“Recuerdo que, en mi tiempo, especialmente durante algunos años del proceso de independencia, al ir a la selección nacional viví eso,” explicó. “Tienes que construir una armadura y llega un punto, que ni siquiera es saludable, en que no te importa lo que dicen ni lo que piensa la gente. Pero esa es la única manera de preservar tu salud mental y estar bien emocionalmente. Otros pueden encontrarlo más difícil o no querer adoptar las medidas que yo tomé.”