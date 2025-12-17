Getty Images Sport
¡Romelu Lukaku regresa! El delantero del Napoli está listo para debutar en la temporada tras superar su lesión
Lukaku viaja con el Napoli
Tras cuatro meses de intensa rehabilitación por una grave lesión en el muslo sufrida en la pretemporada, el delantero de 32 años abordó el martes por la tarde un vuelo desde el aeropuerto de Capodichino en Nápoles rumbo a Riad. Su presencia en la convocatoria del Napoli pone fin a un exigente proceso de recuperación que lo mantuvo fuera de las canchas durante 124 días, un período que los especialistas del club califican como uno de los más difíciles de su carrera.
Un revés horrendo en agosto
La lesión que truncó la temporada de Lukaku se produjo en agosto durante un amistoso contra el Olympiacos. Lo que inicialmente parecía un golpe menor resultó ser un desgarro de alto grado en su recto femoral, que requirió cirugía y lo dejó fuera de la primera mitad de la campaña de la Serie A.
Para Conte, quien se esforzó por reencontrarse con su exprotegido del Inter, la pérdida fue un duro golpe. El Napoli tuvo que afrontar los primeros meses de defensa del título sin su fichaje estrella de verano, confiando en la rotación de Lorenzo Lucca y la incorporación de último minuto de Rasmus Hojlund para liderar la delantera. Aunque el equipo ha mantenido la competitividad, quedando a solo dos puntos del líder Inter, la ausencia del poder físico y la capacidad de retención de Lukaku se ha hecho sentir, especialmente en la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde la consistencia ha sido un desafío.
¿Redención en Riad para Lukaku?
El regreso de Lukaku no podría ser más dramático. El Napoli se enfrenta al AC Milan en la semifinal de la Supercoppa en el Estadio Al-Awwal Park de Riad el jueves 18 de diciembre, un duelo de alto nivel y el escenario ideal para que el delantero anuncie su retorno.
Aunque Lukaku se reincorporó a los entrenamientos completos desde principios de diciembre, visiblemente saludando a los periodistas con un "nos vemos pronto" en la sesión del Centro de Entrenamiento Konami la semana pasada, Conte ha evitado apresurar su regreso. El delantero fue dejado fuera del reciente viaje a Benfica por la Liga de Campeones para garantizar que estuviera completamente preparado para este torneo.
Según informes de La Repubblica y Corriere dello Sport, aunque Lukaku viaja y está disponible, es probable que comience en el banco. El personal médico ha aprobado su participación, pero la condición física en el partido sigue siendo la última prueba. Se espera que Conte lo utilice como suplente de impacto, confiando en que su sola presencia pueda desestabilizar a la defensa del Milan, históricamente vulnerable a su potencia y juego físico.
El arma ganadora de Conte
Lukaku disputó 36 partidos y anotó 14 goles mientras el Napoli se proclamaba campeón de la Serie A la temporada pasada. Sin embargo, el equipo ha sufrido dificultades recientes, con dos derrotas consecutivas que han afectado su rendimiento tanto en la Serie A como en la Liga de Campeones, justo antes de su viaje a Arabia Saudita. El torneo en el Medio Oriente se presenta como una oportunidad para cambiar la narrativa de la temporada e integrar al delantero belga en un sistema construido para él.
Con la semifinal contra el AC Milan en el horizonte y la posibilidad de una final frente al Inter o Bologna, los aficionados del Napoli esperan que su número nueve recupere el tiempo perdido. Si Lukaku logra reencontrar la forma que lo convirtió en MVP de la Serie A bajo Conte, los últimos cuatro meses de incertidumbre podrían quedar rápidamente atrás bajo el calor del desierto de Riad. Tras el torneo, el Napoli cerrará el año con un partido de visitante ante Cremonese en la Serie A.
