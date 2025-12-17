¡Romelu Lukaku regresa! El delantero del Napoli está listo para debutar en la temporada tras superar su lesión

La lesión que truncó la temporada de Lukaku se produjo en agosto durante un amistoso contra el Olympiacos. Lo que inicialmente parecía un golpe menor resultó ser un desgarro de alto grado en su recto femoral, que requirió cirugía y lo dejó fuera de la primera mitad de la campaña de la Serie A.

Para Conte, quien se esforzó por reencontrarse con su exprotegido del Inter, la pérdida fue un duro golpe. El Napoli tuvo que afrontar los primeros meses de defensa del título sin su fichaje estrella de verano, confiando en la rotación de Lorenzo Lucca y la incorporación de último minuto de Rasmus Hojlund para liderar la delantera. Aunque el equipo ha mantenido la competitividad, quedando a solo dos puntos del líder Inter, la ausencia del poder físico y la capacidad de retención de Lukaku se ha hecho sentir, especialmente en la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde la consistencia ha sido un desafío.