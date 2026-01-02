La Roma sueña con el regreso de Mohamed Salah, ante el descontento en Liverpool y el interés de la liga saudí

Salah insinuó que se haría un movimiento en enero cuando les dijo a los periodistas, inmediatamente después del dramático empate con Leeds que lo vio entre los suplentes: “Estoy sentado en el banco y no sé por qué. Parece que el club me ha echado debajo del autobús. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quiso que yo recibiera toda la culpa.

“Recibí muchas promesas en el verano y hasta ahora estoy en el banco durante tres juegos, así que no puedo decir que cumplan la promesa. Dije muchas veces antes que tenía una buena relación con el entrenador y de repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué, pero me parece, como lo veo, que alguien no me quiere en el club.”

Salah continuó diciendo: “No es aceptable para mí. No sé por qué me está pasando esto. No lo entiendo. Creo que si esto fuera en otro lugar, cada club protegería a su jugador. Cómo lo veo ahora es como si arrojaran a Mo debajo del autobús porque ahora él es el problema en el equipo. Pero no creo que sea el problema. He hecho mucho por este club. El respeto, quiero recibirlo. No tengo que ir todos los días luchando por mi posición porque me la gané. No soy más grande que nadie, pero me gané mi posición. Es fútbol. Es lo que es.”

Agregó cuando se le preguntó si se arrepiente de firmar un nuevo contrato que supuestamente lo mantendrá en Merseyside hasta el verano de 2027: “Imagínate qué mal que tengo que responder eso, honestamente. Eso duele, incluso la pregunta duele. Este club, firmar por este club, nunca me arrepentiré. Pensé que iba a renovar aquí y terminar mi carrera aquí, pero esto no está según el plan, así que seguro que no me arrepiento de firmar con el club.”

