Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
AS Roma v FC Viktoria Plzen - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Roma, mala noticia para Wesley: un mes de baja, ¿qué partidos se perderá?

Roma
Wesley
G. Gasperini
Inter Milán

Se han confirmado las malas sensaciones tras la lesión sufrida contra Brasil.

Llegan malas noticias desde Villa Stuart para la Roma. El lateral brasileño Wesley, que regresó antes de lo previsto de la concentración con su selección y se retiró lesionado del partido amistoso que acabó perdiendo contra Francia, se ha sometido hoy a nuevas pruebas médicas que han confirmado la necesidad de una baja prolongada.


El exjugador del Flamengo sufrió un problema muscular en el muslo derecho que obligó a Carlo Ancelotti a retirarlo de la convocatoria, y las pruebas de hoy han confirmado la presencia de una lesión.

  • 30 DÍAS DE PARALIZACIÓN

    Los médicos de Brasil ya habían apuntado a la posibilidad de una lesión, pero la Roma quiso confirmar la gravedad real de la baja mediante nuevas pruebas clínicas. Y el resultado de los exámenes de imagen no dejó lugar a dudas: lesión en el muslo derecho.


    El pronóstico confirmado por el club giallorosso es de al menos 30 días de baja, justo en la fase más intensa e importante de la temporada, en plena lucha por la Champions.

    • Anuncios

  • SE SALTAN EL INTER, EL ATALANTA Y EL BOLOGNA

    Además, el calendario de la Roma es muy complicado y, tras el parón, Wesley se perderá, en primer lugar, el delicadísimo enfrentamiento contra el Inter previsto para Semana Santa. Posteriormente, el brasileño se perderá los partidos contra el Pisa y el Atalanta en casa, y contra el Bolonia a domicilio. Si todo va bien, su regreso está previsto para el partido programado el fin de semana del 3 de mayo (fecha y horario aún no comunicados por la Liga), cuando la Fiorentina visite el Olímpico.

Serie A
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Roma crest
Roma
ROM