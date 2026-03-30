Roma, mala noticia para Wesley: un mes de baja, ¿qué partidos se perderá?

Llegan malas noticias desde Villa Stuart para la Roma. El lateral brasileño Wesley, que regresó antes de lo previsto de la concentración con su selección y se retiró lesionado del partido amistoso que acabó perdiendo contra Francia, se ha sometido hoy a nuevas pruebas médicas que han confirmado la necesidad de una baja prolongada.





El exjugador del Flamengo sufrió un problema muscular en el muslo derecho que obligó a Carlo Ancelotti a retirarlo de la convocatoria, y las pruebas de hoy han confirmado la presencia de una lesión.