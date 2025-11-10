Getty Images Sport
Rohff responde al insulto de “pobre” a Kylian Mbappé por su nueva canción sobre el Caen
La letra de Orelsan que encendió la mecha
Todo comenzó con una sola línea. En La Petite Voix, una canción del nuevo álbum de Orelsan, La Fuite en Avant, el alter ego más oscuro del rapero se burla: “Sí, vas a hundir tu ciudad como los Mbappés”.
La frase hacía referencia a su gestión del Caen, el club de Normandía que ahora pertenece a la familia de Mbappé y que atraviesa dificultades en la tercera división de Francia. Lo que antes se veía como un salvavidas ahora ha generado frustración entre los seguidores del club debido al pronunciado declive del equipo.
Mbappé, que rara vez entra en disputas públicas, respondió casi de inmediato en X: “Estás bienvenido a venir y salvar la ciudad que tanto amas. PD: El tipo seguía suplicándonos entrar con el 1% sin pagar porque está quebrado”, haciendo alusión a la acusación de que Orelsan habría buscado una participación gratuita en el club.
El mensaje se volvió viral, dividiendo a Francia entre los aficionados al fútbol que apoyan a Mbappé y los seguidores del rap que aplauden la audacia de Orelsan.
Orelsan rompe su silencio mientras la disputa se intensifica
Atrapado en la polémica, Orelsan respondió con moderación en lugar de más letras. Durante una firma de libros en Caen, el rapero de 41 años declaró a France 3 Normandie: “No estoy hablando de eso en este momento; prefiero reflexionar antes de reaccionar impulsivamente. Prefiero guardar mis respuestas para un entorno más adecuado.”
Reiteró que no quería responder “en caliente”, insinuando que dejaría que la controversia se calmara antes de elegir cuidadosamente sus palabras. Según personas cercanas al artista, Orelsan se sorprendió por la intensidad de la reacción de Mbappé, especialmente porque el verso tenía un carácter satírico, alineado con los temas más oscuros de su álbum y no como un ataque personal.
Aun así, la polémica ha convertido La Petite Voix en una de las canciones francesas más reproducidas de la semana, impulsando a La Fuite en Avant a la cima de Spotify Francia.
El problema más profundo: El colapso del Caen y la imagen de Mbappé
Detrás de la disputa hay un problema real. En 2024, Mbappé adquirió un 80 % de participación en el Caen a través de su firma Coalition Capital, invirtiendo cerca de 20 millones de euros. Lo que inicialmente se vio como un regreso a casa lleno de emociones se volvió rápidamente problemático. Para abril de 2025, el Caen descendió de la Ligue 2 por primera vez en 41 años, y los aficionados invadieron el campo con pancartas que decían: “Mbappé, SMC no es tu juguete”.
Despidos, caída en la venta de entradas y deudas crecientes siguieron al descenso. Los críticos acusaron al grupo propietario de desinterés y mala comunicación. Christophe Vaucelle, del Malherbe Normandy Kop, dijo sin rodeos: “El clan Mbappé tiene responsabilidad. Vinieron, permanecieron invisibles y desconectados de los aficionados.”
Para Mbappé, que ya equilibraba sus compromisos en el Real Madrid y como capitán de Francia, la crisis en Caen empañó su imagen de “niño póster” impecable del fútbol. La letra de Orelsan reabrió viejas heridas y convirtió un malestar local en un tema de conversación nacional.
El artista francés Booba se une a la refriega mientras Mbappé enfrenta escrutinio
A medida que la disputa se viralizaba en redes sociales, otro peso pesado se involucró: Booba. El veterano rapero, conocido por sus propias críticas a Mbappé, compartió un comentario de un fan que alababa a Orelsan por hacer “lo que Booba no pudo”. Booba respondió: “Análisis asombroso, bien hecho. Pero Orelsan no está en quiebra y dijo lo que pensaba.”
Su intervención reavivó la tensión histórica entre Mbappé y la escena del rap en Francia, donde la autenticidad y el ego suelen chocar. Para muchos, el intercambio evidenció un choque generacional: Mbappé, el atleta-marca global, frente a Orelsan, el artista introspectivo con raíces en la realidad provincial.
Mientras tanto, los problemas de Caen continúan. El club se mantiene a mitad de la tabla en la Ligue Nationale, aún buscando estabilidad bajo el entrenador Maxime D’Ornano, y actualmente ocupa la décima posición tras 13 jornadas.
