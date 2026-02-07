Rodrygo sufre otro duro golpe tras la suspensión en la Champions League, ya que la estrella del Real Madrid sufre una lesión en los isquiotibiales

El Real ha confirmado que Rodrygo ha sufrido una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y ahora afronta un periodo de baja. Se espera que el extremo esté fuera alrededor de 10 días y, normalmente, podría regresar para el choque con el Benfica en Lisboa, con ambos equipos listos para reanudar las hostilidades después de que el conjunto portugués les venciera 4-2 para clasificarse para los play-offs tras la fase de liga. Rodrygo se perderá posteriormente los partidos contra el Valencia y la Real Sociedad, pero podría volver contra Osasuna el 21 de febrero.

Según Marca, la UEFA ha impuesto a Rodrygo una sanción de dos partidos, dejándolo fuera de ambos encuentros de la ronda de play-off eliminatoria de la Champions League. El organismo rector europeo citó el uso de un “lenguaje insultante y abusivo” dirigido a los oficiales del partido como motivo del aumento de la sanción.

“Ayer me dejé llevar en el momento al quejarme por la pérdida de tiempo. No es mi manera de hacer las cosas”, escribió Rodrygo en redes sociales al día siguiente.

“Nunca me habían expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido disculpas a los aficionados, al club, a mis compañeros y al entrenador. ¡Seguiremos unidos y luchando por este escudo y por esta Champions League!”