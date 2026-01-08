Desde su llegada a Madrid desde Santos en 2019, Rodrygo ha sido algo así como un enigma. A pesar de marcar algunos goles importantes en la Liga de Campeones y contribuir a las victorias en el título de La Liga, parecía que nunca aseguraba un papel consistente en el equipo. Incluso en su temporada más involucrada bajo Ancelotti, en 2023-24, Rodrygo comenzó solo 28 partidos de liga, y solo completó 90 minutos en 12 ocasiones. No importaba que acumulase 15 contribuciones de gol en La Liga; siempre había razones para que pasara tiempo en el banquillo.

Las cosas llegaron a un punto crítico durante las últimas semanas de la temporada pasada. Tras el parón internacional de marzo, Rodrygo comenzó solo dos de los últimos 10 partidos de liga de Madrid y no jugó en absoluto durante el mes de mayo. La ausencia más notable fue en el Clásico decisivo por el título contra el Barcelona, cuando Ancelotti decidió no llamar al brasileño desde el banquillo a pesar de que su equipo iba detrás en su enfrentamiento imprescindible.

"Veo a Rodrygo en buena forma. Estaba en el banquillo por una decisión técnica," dijo Ancelotti sobre el incidente. "Todavía es importante y lo necesitaremos en el Mundial de Clubes. Es un jugador especial y jugará un papel clave."

Ancelotti, por supuesto, no estaba presente en el Mundial de Clubes ya que fue apartado para permitir a Alonso tomar el mando entre el final de la temporada doméstica y el inicio del torneo en Estados Unidos. Sin embargo, la suerte de Rodrygo no cambió. Después de comenzar el partido inaugural del Madrid contra el Al-Hilal, solo consiguió dos apariciones como sustituto mientras que jugadores como Gonzalo García y Arda Güler se posicionaban en la parte superior del orden jerárquico. Para el momento en que el Madrid fue eliminado en las semifinales contra el Paris Saint-Germain, Rodrygo nuevamente fue un suplente no utilizado.