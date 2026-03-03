Getty Images Sport
Traducido por
Rodrygo, diagnosticado con una lesión en el ligamento cruzado anterior que le mantendrá fuera toda la temporada, un golpe devastador para el Real Madrid y Brasil
Se confirma el devastador veredicto médico.
Se han confirmado los peores temores para el Real Madrid y la selección brasileña. Rodrygo ha sufrido una grave lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El martes por la mañana se sometió a exhaustivas pruebas médicas para determinar la gravedad de la lesión de rodilla que sufrió contra el Getafe. Tras la evaluación, el club ha publicado un comunicado oficial. «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior y una rotura del menisco externo de la pierna derecha», reza el comunicado oficial.
- IMAGO
Cruel recurrencia de la desgracia para Rodrygo
La lesión se produjo tan solo 11 minutos después de saltar al campo contra el Getafe. Su rodilla pareció doblarse y quedarse atrapada en el césped tras una característica finta en la banda. Aunque consiguió terminar el partido a pesar de los evidentes signos de dolor, la evaluación posterior reveló la verdadera gravedad de la lesión.
Rodrygo acababa de regresar a la acción tras pasar casi un mes fuera de los terrenos de juego debido a una persistente tendinitis. Entró en el minuto 54 con el objetivo de dar un impulso al ataque. Sin embargo, cuando sonó el pitido final, se vio al jugador de 25 años agarrándose la rodilla derecha antes de que el equipo médico lo examinara.
Arbeloa se enfrenta a una crisis de selección
El momento en que se produjo la lesión no podría ser peor para Álvaro Arbeloa. El entrenador español ya está lidiando con una lista cada vez mayor de lesionados en el último tercio del campo. Tras confirmarse la gravedad de la lesión de rodilla, el Real Madrid se encuentra con muy pocas opciones en ataque de cara al próximo partido contra el Celta de Vigo.
Según Marca, el estado actual de la plantilla significa que los blancos solo cuentan con Vinicius Junior y el joven Gonzalo como únicos delanteros disponibles. La superestrella Kylian Mbappé no está disponible por lesión, mientras que Mastantuono cumplirá una sanción tras su reciente tarjeta roja.
- AFP
Ancelotti tiene un quebradero de cabeza antes del Mundial
Las repercusiones de esta lesión van mucho más allá del Santiago Bernabéu. El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, debe ahora prepararse para el Mundial sin una de sus principales armas ofensivas. Para el propio jugador, la noticia es especialmente cruel, dado el momento en que se celebra el torneo y sus aspiraciones personales en la escena mundial.
Aunque el club le proporcionará la mejor asistencia médica posible, el tiempo de recuperación de una rotura combinada del ligamento cruzado anterior y del menisco suele oscilar entre siete y nueve meses. Esto significa que Rodrygo se perderá la recta final de la Liga y la Liga de Campeones, y se enfrentará a una carrera contra el tiempo para estar en forma para la pretemporada 2026-27.
Anuncios