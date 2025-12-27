¡Rodri está de vuelta! El centrocampista regresa al banquillo del Manchester City mientras el equipo de Pep Guardiola busca superar al Arsenal en la Premier League
- AFP
City busca colocarse en la cima de la liga
City se enfrenta a Nottingham Forest en el partido del almuerzo del sábado y viajan al City Ground a solo dos puntos de los líderes de la liga, Arsenal. Una victoria sobre los Tricky Trees verá al equipo de Pep Guardiola superar a los Gunners y alcanzar el primer lugar.
Guardiola no puede contar con el cuarteto lesionado de Jeremy Doku, John Stones, Oscar Bobb y Mateo Kovacic, mientras que Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri están con Egipto y Argelia, respectivamente, para la Copa Africana de Naciones.
La gran noticia para Guardiola, sin embargo, es el regreso de Rodri, quien espera hacer apenas su séptima aparición en la liga de la temporada.
'Rodri es mucho, mucho mejor'
Guardiola insinuó que Rodri estaría en forma para formar parte del equipo contra Forest hoy, diciendo a los canales oficiales de medios del City en una entrevista previa al partido en lugar de su habitual conferencia de prensa: "Rodri está mucho, mucho mejor. Disponible o no, decidiremos hoy."
El City busca extender su racha de victorias a siete partidos en todas las competiciones contra Forest, pero no se hace ilusiones sobre la dificultad que implica enfrentar al equipo de Forest de Sean Dyche.
"La temporada pasada especialmente con Nuno [Espirito Santo], hicieron un trabajo increíble allí e incluso antes siempre ha sido un lugar difícil al que ir, por la afición y especialmente por la calidad que tienen.
"Son un equipo que ha invertido mucho en los últimos años después de ser promovidos a la Premier League. Son un equipo realmente, realmente bueno."
La alineación titular completa del City
Guardiola nombró un equipo sin cambios para el viaje a Forest, ya que el español deposita su confianza en el mismo XI que comenzó la victoria 3-0 sobre West Ham el fin de semana pasado. Eso significa que Gianluigi Donnarumma comienza en la portería para el City.
Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol y Nico O'Reilly están en la defensa, con un trío de mediocampo compuesto por Nico Gonzalez, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders. Phil Foden y Rayan Cherki acompañan a Erling Haaland en la línea ofensiva.
Forest ganó este partido la temporada pasada.
Una victoria de City en Forest vería a los gigantes de Manchester superar por un punto a Arsenal en la cima de la tabla de la Premier League antes de la bienvenida de los Gunners a Brighton más tarde hoy.
Forest, por su parte, busca alejarse de West Ham en el fondo de la tabla mientras intentan responder a su derrota por 1-0 ante Fulham la última vez. El equipo de Dyche ha ganado dos de sus últimos tres partidos en casa y venció a City en este encuentro la temporada pasada gracias a un gol tardío de Callum Hudson-Odoi.