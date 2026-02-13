Robinho Jr: Por qué el hijo del exdelantero del Real Madrid está siendo vinculado con un traspaso de 100 millones de euros a la élite europea

Robinho Sr. también comenzó su carrera en el Santos, antes de pasar por el Real Madrid, el Manchester City y el AC Milan. Además, jugó 100 partidos con la selección brasileña, ayudándola a ganar la Copa América de 2007, momento en el que se le consideraba uno de los talentos más brillantes de su generación.
Desgraciadamente, nunca llegó a cumplir las expectativas iniciales y se vio obligado a poner fin a su carrera en 2020 por motivos legales. Robinho fue declarado culpable por su participación en la violación colectiva de una mujer albanesa en una discoteca de Milán en 2013, y su condena fue confirmada por el tribunal italiano más alto en 2022. En mayo de 2024, comenzó a cumplir su condena de nueve años en Brasil.
Según el Daily Mail, el Santos está «protegiendo» a Robinho Jr, «que está acaparando demasiado la atención», en medio de los delicados titulares que sigue generando su padre. Sin embargo, no pueden hacer mucho para protegerlo, ya que sigue luchando por tener minutos regulares en el primer equipo de uno de los clubes más grandes de Sudamérica.
Robinho Jr podría incluso ser objeto de una guerra de ofertas en verano, y si ficha por uno de los cinco grandes campeonatos europeos, el revuelo en torno a él se disparará. La pregunta es: ¿qué nivel tiene realmente? GOAL lo analiza...