Martínez, quien ha destacado regularmente las numerosas cualidades de Ronaldo durante su tiempo como entrenador de Portugal, ha dicho a ESPN lo que hace que el gran jugador de todos los tiempos sea especial: “Creo que debemos aceptar que todo el mundo conoce a Cristiano Ronaldo y tiene una opinión [sobre él]. Pero el Cristiano Ronaldo que se unió a la selección hace 21 años no es el mismo Cristiano de ahora. Ahora, es mucho más un jugador posicional, un delantero. Es un jugador que, para nosotros, es un finalizador. Es el máximo goleador de todos los tiempos. Así que, tener un jugador que ahora tiene 25 goles en los últimos 30 partidos con la selección es un regalo.

“Se trata del presente; no estamos hablando de lo que hizo hace 10 años. Así que, para mí, su compromiso es muy importante. Es el único jugador en el mundo con más de 220 partidos internacionales. Así que, con la experiencia de Cristiano Ronaldo, teniendo el compromiso que tiene... Es un ejemplo. Y es un jugador que inspira al vestuario.

“En el campo, es un finalizador que atrae a los defensores durante el juego y crea espacios; y, para nosotros, ese es un aspecto muy importante, también con toda la experiencia que logra transmitir a los jugadores. ¿Un defecto? Creo que el defecto de un jugador, en general, es cuando hay falta de compromiso, cuando hay falta de actitud. Así que, un jugador sin compromiso, sin actitud, no es llamado a la selección nacional.”