Roberto Martínez revela por qué Cristiano Ronaldo sigue siendo indiscutible en Portugal a los 40 años

Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los nombres clave en la selección de Portugal, tras marcar cinco goles en cinco partidos durante las eliminatorias del Mundial, mientras la Selecao lideraba su grupo con cuatro victorias en seis encuentros. El delantero del Al-Nassr se perdió su último partido de clasificación debido a una sanción por su expulsión en la derrota por 2-0 ante la República de Irlanda.

Inicialmente se esperaba que el atacante de 40 años se perdiera al menos uno de los partidos del próximo Mundial, pero la FIFA aplazó dos de los tres encuentros de su suspensión, lo que le permitirá disputar el partido inaugural del Grupo K en Norteamérica.

A pesar de que Ronaldo cumplirá 41 años durante el torneo en junio, Roberto Martínez ha explicado por qué el legendario delantero sigue siendo titular indiscutible en Portugal. El exentrenador del Everton apuntó a “tres pilares que analizamos constantemente” como la razón principal de su permanencia en el once titular.