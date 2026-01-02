+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Roberto De Zerbi, Cesc Fàbregas y los posibles sucesores de Enzo Maresca en el Chelsea - Ranking

Estamos a mitad de temporada, pero el Chelsea está buscando un nuevo entrenador tras haber separado caminos con Enzo Maresca el día de Año Nuevo. Por un lado, la salida del italiano es una sorpresa, dado que ganó tanto la Conference League como el Mundial de Clubes durante su primera temporada en Stamford Bridge. Sin embargo, estaba claro desde hace algún tiempo que Maresca no estaba completamente feliz en el oeste de Londres, ya que el exentrenador del Leicester City expresó públicamente una supuesta falta de apoyo dentro del club tras la derrota del mes pasado en la Liga de Campeones ante el Atalanta.

Su equipo también había sido abucheado al salir del campo después del empate 2-2 en casa contra Bournemouth el martes, lo que dejó a los Blues en el quinto lugar de la tabla de la Premier League, a unos 15 puntos del líder Arsenal después de una racha de solo una victoria en siete partidos.

La pregunta ahora, por supuesto, es ¿a quién contratará el Chelsea para reemplazar a Maresca en el puesto? Muchos entrenadores sin duda saltarían ante la oportunidad de trabajar para un club tan grande, y con uno de los planteles jóvenes más emocionantes del fútbol mundial. Sin embargo, otros podrían sentirse desalentados por los rumores de que Maresca estaba descontento con la supuesta interferencia en sus selecciones de equipo.

Con todo eso en mente, GOAL recorre todos los principales candidatos a continuación...

    8Oliver Glasner

    Glasner definitivamente terminará en uno de los principales equipos de la Premier League tarde o temprano. El austríaco ha causado sensación en el fútbol inglés desde que sucedió a Roy Hodgson como entrenador del Crystal Palace en febrero de 2024. Después de llevar a los Eagles a su mejor puntuación de puntos de la historia (49), mejoró esa cifra en su primera temporada completa en Selhurst Park (53), al mismo tiempo que puso fin a los 120 años de espera del club por un trofeo al orquestar una impresionante victoria por 1-0 sobre el poderoso Manchester City en la final de la FA Cup.

    Sin embargo, el contrato de Glasner termina en verano y se dice que está decidido a probarse a sí mismo al más alto nivel. Sin embargo, es poco probable que se vaya antes de entonces, y probablemente tampoco al Chelsea. Según se informa, la ira de Glasner llevó a que el Palace cancelara el traslado de Marc Guehi al Liverpool en el último día del mercado, ¡así que uno solo puede imaginar lo que pensaría de los absurdos y constantes llegadas y salidas en Stamford Bridge!

    7Cesc Fàbregas

    Cesc Fábregas tiene todas las cualidades que el Chelsea busca en un entrenador, ya que es un técnico joven (38), tácticamente progresivo y capaz de trabajar en el marco de un proyecto muy específico. El español ha hecho un trabajo excepcional desde que asumió como entrenador del Como, llevando al club junto al lago de regreso a la Serie A y casi de inmediato estableció al equipo como uno de los mejores para ver en Italia. Fábregas también es un exjugador del Chelsea, habiendo ayudado a los Blues a ganar dos títulos durante sus cinco años, lo que significa que sería una contratación muy popular entre los aficionados.

    Sin embargo, aunque el ganador de la Copa del Mundo tiene un gran peso en cómo funcionan las cosas en el Stadio Giuseppe Sinigaglia - Fábregas también es accionista en el Como - no se le concedería el mismo nivel de influencia en Stamford Bridge. También es muy difícil verlo dejar el Como a mitad de temporada, dado que están en camino de clasificarse para una competición europea por primera vez en su historia. Por lo tanto, aunque parece que Fábregas está destinado a regresar a la Premier League en algún momento, es poco probable que suceda este mes. Rechazó al Inter el verano pasado; probablemente también rechazaría cualquier propuesta del Chelsea.

    6Frank Lampard

    Un tercer mandato en Stamford Bridge para Lampard no parece tener mucho sentido, pero ¿cuándo ha sido la falta de lógica un factor en el pensamiento de Chelsea? El régimen anterior contrató al legendario mediocampista después de que llevara a Derby County a la final del play-off del Championship en 2019, mientras que Todd Boehly & Co. inexplicablemente lo trajeron de vuelta al Bridge como interino en 2023. Dado que Lampard está actualmente reconstruyendo su reputación en Coventry, simplemente no podemos descartar que el hombre de 47 años regrese a Chelsea. Cosas más extrañas han sucedido.

    Sin embargo, el momento parece inadecuado aquí, ya que Lampard está a punto de hacer que Coventry vuelva a la Premier League por primera vez desde 2001, con los Sky Blues actualmente ocho puntos por delante en la cima del Championship. Además, aunque los aficionados todavía aman a Lampard, una parte significativa del apoyo, indudablemente, se sentiría decepcionada si se le diera una tercera oportunidad, ya que aún no sería considerado un candidato para ningún otro trabajo importante en la Premier League.

    5Roberto De Zerbi

    Desde una perspectiva neutral, el candidato más emocionante por alguna distancia debido al potencial de fuegos artificiales. De Zerbi es uno de los entrenadores más interesantes en el juego hoy en día desde una perspectiva táctica y hasta cuenta a Pep Guardiola entre sus admiradores. Su equipo de Brighton fue una alegría de ver en pleno flujo, mientras que actualmente también está haciendo un buen trabajo en Marsella, que es tercero en la Ligue 1 y está razonablemente bien posicionado para llegar a la fase eliminatoria de la Liga de Campeones.

    También sabemos que Chelsea es fanático del trabajo de De Zerbi, ya que lo entrevistaron antes de nombrar a Maresca como entrenador en el verano de 2024. El problema, por supuesto, es que De Zerbi es muy independiente, quiere el control total sobre lo que está haciendo y nunca tiene miedo de expresar su opinión. Por lo tanto, no parece encajar bien en Chelsea en absoluto, ¡pero su mandato sería cualquier cosa menos aburrido, eso es seguro!

    4Francesco Farioli

    Una opción un poco fuera de lo común, pero un contendiente legítimo según fuentes confiables. A pesar de su joven edad (36), Farioli ha sido considerado durante mucho tiempo como un posible entrenador de élite en su Italia natal, donde en realidad comenzó como entrenador de porteros, y ya tiene mucha experiencia, habiendo trabajado en Turquía (Fatih Karagumruk y Alanyaspor), Francia (Niza) y los Países Bajos (Ajax) antes de asumir su rol actual en Portugal con el Porto. Farioli también es un discípulo de De Zerbi, lo que explica por qué el Chelsea se ha interesado en su carrera.

    Sin embargo, vale la pena señalar que, a pesar de todas sus promesas, el toscano aún no ha ganado un trofeo de ninguna variedad después de supervisar uno de los mayores fracasos en la historia del fútbol durante su única temporada en Ámsterdam. Farioli también se separó del Ajax después de esa impactante conclusión de su campaña 2024-25 porque ya no compartía las mismas "visiones y plazos" que sus empleadores en la búsqueda continua de éxito del club. El Chelsea, entonces, podría no ser el entorno adecuado para él tampoco...

    3Kieran McKenna

    No habría sido una sorpresa ver a McKenna hacerse cargo del Chelsea en el verano de 2024. En ese momento, el norirlandés acababa de llevar al Ipswich de vuelta a la Premier League después de ascensos consecutivos y los Blues no eran el único equipo de alto nivel interesado en sus servicios. El Manchester United también estaba considerando llevar de vuelta a su antiguo asistente técnico a Old Trafford. McKenna, sin embargo, optó por firmar un nuevo contrato en Portman Road y aunque Ipswich terminó 19º en la Premier League la temporada pasada, su entrenador de 39 años todavía es muy estimado en Stamford Bridge, especialmente porque parece que los Tractor Boys van a asegurar un regreso inmediato a la máxima categoría.

    McKenna es, por lo tanto, un fuerte candidato para el puesto en el Chelsea. Al fin y al cabo, ni siquiera habría entrevistado para el puesto en 2024 si se hubiera desanimado por todo el equipaje potencial que viene con el rol. Sin embargo, McKenna no parece ser del tipo de persona que dejaría un club peleando por el ascenso que se mantuvo firmemente a su lado durante las luchas de la temporada pasada y un inicio lento en la actual campaña. McKenna ciertamente parece destinado a terminar en un puesto de alto nivel, pero quizás todavía no.

    2Andoni Iraola

    Iraola estuvo en Stamford Bridge el martes por la noche como entrenador del Bournemouth; ¿podría ser solicitado para regresar rápidamente y hacerse cargo del Chelsea? Sin duda, es una posibilidad. Iraola era un completo desconocido para los seguidores de la Premier League cuando llegó al Vitality Stadium en el verano de 2023, pero ahora se le considera uno de los mejores entrenadores en la máxima categoría después de haber llevado dos veces a The Cherries a registros históricos de puntos del club. Bournemouth también es uno de los equipos más emocionantes de ver en Inglaterra, como lo subraya el empate 2-2 con el Chelsea que llevó al despido de Maresca, y eso a pesar del hecho de que Iraola ha tenido que lidiar con la venta de varios jugadores clave en las últimas temporadas.

    Con Antoine Semenyo también listo para irse, se perdonaría al entrenador de 43 años al menos sentirse tentado por la perspectiva de hacerse cargo de un peso pesado adecuado de la Premier League como el Chelsea. Bournemouth obviamente se resistiría a perderlo en esta etapa de la temporada, pero es fácil entender por qué las figuras clave en el Bridge creen que contratar a Iraola significaría una transición sin problemas para el equipo, dado que su filosofía futbolística es similar a la de Maresca.

    1Liam Rosenior

    La elección obvia y más probable. Rosenior está actualmente a cargo del club hermano del Chelsea, el Estrasburgo, y está haciendo un buen trabajo. Después de hacerse cargo en el Stade de la Meinau en julio de 2024, llevó al equipo francés a Europa con un séptimo lugar en la Ligue 1 y terminaron en la cima de la fase de liguilla de la Conference League de esta temporada.

    Los seguidores del Chelsea obviamente tendrán sus dudas sobre el nombramiento interno de un joven de 41 años que nunca antes ha dirigido en la Premier League y fue efectivamente despedido por Hull City debido a su supuestamente aburrida marca de fútbol. Sin embargo, Rosenior es muy bien considerado por la junta de los Blues y durante mucho tiempo ha sido considerado un posible sucesor de Maresca. Como hombre de la compañía, el ex lateral obviamente no tendría ningún problema con el sistema en Stamford Bridge, lo que lo convierte en la elección obvia y más probable para hacerse cargo en los próximos días.

