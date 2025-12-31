Roberto Carlos, leyenda de Real Madrid y Brasil, se somete a una cirugía de emergencia después de que las pruebas hospitalarias revelaran una afección cardíaca
- AFP
Un escaneo MRI de cuerpo completo reveló un problema cardíaco
Sin embargo, una resonancia magnética de cuerpo completo detectó posteriormente un problema cardíaco, que llevó al hombre de 52 años a someterse a una cirugía de emergencia para colocarle un tubo. El procedimiento, que normalmente tomaría 40 minutos, duró casi tres horas debido a complicaciones, según Diario AS.
Se dice que Carlos se encuentra bien después de la operación, pero será mantenido en el hospital bajo observación durante las próximas 48 horas. A través de su entorno, Carlos dijo: "Estoy bien ahora".
El brasileño fue incorporado al Salón de la Fama a principios de este mes.
- AFP
La legendaria carrera de Carlos
Carlos es considerado ampliamente como uno de los mejores laterales izquierdos que han jugado el juego. Con una potente zurda, la estrella brasileña estaba rutinariamente a cargo de las jugadas a balón parado tanto para el club como para el país, y anotó un tiro libre de 40 yardas que desafió la física contra Francia en el partido inaugural del Tournoi de France 1997 en la preparación para la Copa Mundial de 1998.
El defensor fue parte del equipo de Brasil que llegó a la final de la Copa Mundial de 1998, solo para caer ante los anfitriones Francia en la final, pero regresó cuatro años más tarde para ayudar a su país a hacer un mejor papel y ganar su quinta corona mundial en Corea del Sur y Japón.
Carlos se formó en las filas de Uniao Sao Joao antes de mudarse a Europa con el Inter de Milán en 1995. Se unió al Real Madrid en 1996, donde pasaría 11 años, ganando la Liga cuatro veces y la Liga de Campeones tres veces antes de partir hacia el Fenerbahce en 2007.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas expertos, predicciones basadas en datos y análisis ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!
- AFP
El lateral izquierdo quedó segundo en el Balón de Oro 2002
Carlos también estuvo cerca de ganar el Balón de Oro 2002, terminando segundo detrás de su compatriota Ronaldo, quien ganó la Bota de Oro durante la triunfante campaña de Brasil en la Copa del Mundo de ese año. El portero alemán Oliver Kahn completó el trío del premio individual.
Carlos también ganó la Copa América dos veces y la Copa Confederaciones una vez durante una carrera internacional llena de trofeos con Brasil.
¿Qué sigue para Carlos?
La leyenda brasileña, que ha participado regularmente en partidos benéficos desde que se retiró del fútbol en 2012, recibirá el Año Nuevo en el hospital de regreso en Brasil, pero se espera que se recupere completamente a pesar de la repentina operación.