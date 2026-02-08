Getty/GOAL
Robert Lewandowski se une a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un club exclusivo, ya que el delantero del Barcelona amplía su notable racha goleadora
La agencia libre llama a Lewandowski
Siguen planteándose preguntas sobre cuánto tiempo más pasará Robert Lewandowski en Cataluña, con la agencia libre llamando a la puerta tal y como están las cosas. Se ha sugerido que al veterano delantero se le podría ofrecer una ampliación de 12 meses.
Demostró en el último partido del Barcelona que todavía sabe encontrar el camino al fondo de la red. Hansi Flick le dio a Lewandowski un puesto de titular contra el Real Mallorca, mientras que Ferrán Torres —que ha sido la opción preferida de los Blaugrana para liderar el ataque esta temporada— fue incluido entre los suplentes.
Lewandowski encaminó al Barça hacia tres puntos que han consolidado su posición en lo alto de la tabla de LaLiga. Deshizo el empate antes de la media hora, con una definición típicamente serena tras ver cómo el balón caía a su alcance a unos 10 metros.
Cómo Lewandowski ha igualado a Messi y a Ronaldo
El internacional polaco registró 42 goles con el Barcelona en todas las competiciones la temporada pasada, su mejor cifra en el fútbol español, y suma 13 en la presente campaña. De nuevo ha alcanzado los dos dígitos en La Liga.
Es en ese apartado donde Lewandowski ha emulado los logros de los históricos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Se ha convertido en apenas el tercer jugador del siglo XXI en alcanzar 10 o más goles en las cinco grandes ligas de Europa durante 15 temporadas consecutivas.
El exastro del Barcelona y del Paris Saint-Germain Messi disfrutó de una racha de 15 campañas sucesivas, mientras que el exicono de Manchester United, Real Madrid y Juventus Ronaldo logró una secuencia de 16.
La racha de Lewandowski comenzó en 2011-12 cuando militaba en el Borussia Dortmund. Desde entonces se ha mantenido como una fuente fiable de goles para el Bayern de Múnich y el Barça. Ahora hay que tomar decisiones sobre lo que depararán su futuro a corto y largo plazo.
Barcelona y Lewandowski aún no han tomado decisiones sobre su futuro
Flick ha dicho: “Hemos hablado de su situación; todavía no hemos llegado al final de la temporada, necesita mantenerse concentrado y disfrutarla. Sé que quiere más minutos de juego, pero está haciendo las cosas bien y espero que disfrute la situación actual y el club. Ahora no es el momento de hablar de ello y todos conocemos la situación del club, pero estoy tranquilo porque estamos haciendo las cosas bien”.
El extremo del Barça Raphinha ha dicho a los periodistas sobre trabajar junto a una leyenda de hoy en día: “Sí, un buen tipo. No solo eso, sino que también tiene hambre de victoria, de logros. Es increíble a pesar de su edad. Es alguien que trabaja muy duro para estar en su mejor nivel”.
La esposa del delantero polaco, Ana Lewandowska, ha dado pocas pistas en lo que respecta a los planes más allá del final de la campaña 2025-26. Están decididos a aprovechar al máximo una etapa en Barcelona, con Lewandowski a punto de cumplir 38 años en agosto.
Lewandowska dijo a One: “Veremos cómo va la temporada en Barcelona este año porque, digamos, probablemente será la última de mi marido aquí, así que la estamos exprimiendo como un limón. Estamos disfrutando cada momento, cada partido con los aficionados porque sabemos que algún día no tendremos nada de esto”.
Añadió: “¿Qué sigue? No lo sabemos, pero así es la vida de un gran atleta y, especialmente, de un gran deportista, y estamos preparados para ello. Quiero que la gente hable de él durante muchos años y que las futuras generaciones no lo olviden. Porque ha hecho algo grande, y solo puedo decir que me siento muy orgullosa de todo lo que ha pasado”.
Lewandowski vinculado con equipos de la Saudi Pro League y la MLS
Se dice que el Barcelona está preparando una oferta a Lewandowski que le exigiría aceptar unas condiciones reducidas para permanecer en el Camp Nou. Si se marcha, entonces se ha hablado de interés por parte de la Saudi Pro League y la MLS.
