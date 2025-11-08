¿Robert Lewandowski se unirá a Luka Modric? El AC Milan se reúne con el agente del delantero del Barcelona para reemplazar al decepcionante Santiago Giménez
El futuro de Lewandowski sigue siendo incierto
Con solo meses restantes en el contrato actual de Lewandowski con el Barcelona, el delantero de 37 años ha sido vinculado estrechamente con un alejamiento del conjunto español el próximo verano como agente libre. Incluso su representante Pini Zahavi afirmó recientemente que el delantero podría dejar al conjunto catalán, diciendo: "El contrato de Lewandowski con el Barcelona expira en el verano de 2026, y aún no se han tomado decisiones. Tendremos que esperar y ver qué pasa en los próximos días."
Sin embargo, Zahavi desestimó los rumores que sugerían que Lewandowski podría dirigirse a la Saudi Pro League, añadiendo: "No hay nada oficial en cuanto a negociaciones con equipos saudíes. No hay ofertas en este momento."
Mientras el futuro de Lewandowski sigue siendo incierto, han surgido informes de que los gigantes catalanes han comenzado a prepararse para la vida después de su estrella, con Ferran Torres adaptándose a un rol central bajo Hansi Flick esta temporada. El director deportivo Deco afirmó recientemente que el Barcelona no buscará inmediatamente un reemplazo, sin embargo, nombres como Erling Haaland, Julian Alvarez y Etta Eyong continúan apareciendo en los informes.
AC Milan contempla fichar a Lewandowski
Según Sportitalia y Sport, los directivos del AC Milan se reunieron con Zahavi para discutir un posible fichaje de Lewandowski mientras los gigantes de la Serie A buscan un nuevo delantero. Firmaron a Gimenez en febrero con un contrato de cuatro años y medio, pero el delantero mexicano ha resultado ser un gran fracaso en San Siro. Gimenez sufrió una lesión de tobillo, lo que ha obstaculizado su rendimiento en Italia y en la temporada actual, el jugador de 24 años ha aparecido en 11 partidos, donde anotó un gol y proporcionó dos asistencias para los Rossoneri.
Gimenez recientemente habló sobre sus problemas de lesión, escribiendo en las redes sociales: "Durante varios meses he estado jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100 % en forma o sentirme cómodo en el campo. Con determinación, continué ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor aumentó: ha llegado el momento de parar. Ahora tengo que centrarme en mi recuperación y prepararme para volver con ustedes lo antes posible. Dios tiene el control. ¡Gracias por su apoyo, nos vemos pronto!"
¿Para qué club jugará Lewandowski la próxima temporada?
El veterano delantero aún no ha decidido sobre su futuro mientras se enfoca en alcanzar su mejor forma esta temporada y competir por el Blaugrana. Si el delantero opta por marcharse el próximo verano, sin duda tendrá una larga lista de pretendientes alineando ofertas de contrato en un intento por persuadirlo de unirse a su club. Los clubes saudíes estarán entre esas opciones, pero incluso a los 37 años, Lewandowski parece como si pudiera seguir jugando al más alto nivel del fútbol europeo por años venideros.
También se le vinculó brevemente con un movimiento al Manchester United, ya que supuestamente Ruben Amorim quería fichar al delantero experimentado para motivar a los jóvenes del club. Sin embargo, el copropietario minoritario Sir Jim Ratcliffe, al parecer, ha bloqueado el movimiento ya que no aprobará fichajes de jugadores que están en el ocaso de sus carreras.
Papel disminuido en el Barcelona
Hasta ahora en la campaña 2025-26, Lewandowski ha jugado en 11 partidos en todas las competiciones y ha estado en el once inicial de Flick solo cuatro veces. Volvió a la acción contra el Elche el fin de semana pasado al entrar como sustituto en la segunda mitad. Habiendo recién recuperado de una lesión, Lewandowski ahora espera comenzar para el Blaugrana en su próximo partido de La Liga contra el Celta de Vigo el 9 de noviembre.
"No sé qué tiene en su ADN, pero se recupera en tres semanas de lesiones que deberían durar cinco", dijo Flick sobre el regreso del veterano polaco.