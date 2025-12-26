En un nuevo informe de la publicación española AS, el agente israelí de Lewandowski, Pini Zahavi, tiene previsto celebrar una nueva reunión con los oficiales de la Saudi Pro League antes de la apertura de la ventana de transferencias de enero el Día de Año Nuevo.

El informe afirma que Lewandowski ya ha recibido una oferta de la Saudi Pro League, aunque no especifica qué clubes están interesados en fichar al delantero, quien ha anotado ocho goles en 18 apariciones en todas las competiciones para el Barcelona esta temporada.

Se cree que el jugador de 37 años se siente atraído por la posibilidad de jugar en el Medio Oriente, con la Saudi Pro League siendo hogar de algunos de los nombres más importantes del fútbol, incluidos Al-Nassr y el superestrella portugués Cristiano Ronaldo, así como el dúo de Al-Ittihad, Karim Benzema y N'Golo Kante.