Robert Lewandowski pone en duda su futuro en el Barcelona tras afirmar que no sabe 'qué dirección tomar' después de un inicio de temporada difícil
Lewandowski no apresurará decisión sobre el Barça
Mientras hablaba con el periodista polaco Bogdan Rymanowski, Lewandowski ofreció una evaluación sincera de su situación, revelando tanto reflexión como moderación.
"Todavía tengo tiempo para tomar una decisión", dijo. "Por ahora, no sé dónde quiero jugar. No hay necesidad de pensar en eso aún. No sé qué dirección tomar, pero no siento ninguna presión."
Lewandowski enfatizó que las discusiones con la jerarquía del Barcelona se mantienen distantes más que tensas, y que las consideraciones financieras no son el factor definitorio.
"No estoy hablando con el entrenador sobre clubes interesados", agregó. "No se trata de reducir mi salario a la mitad. Mucho depende del plan del club y de lo que yo quiera."
- Getty Images Sport
Contratiempos por lesiones y un ritmo interrumpido
La campaña actual ha sido lejos de ser tranquila para el capitán de Polonia. Dos períodos de lesiones a principios de la temporada interrumpieron su impulso y limitaron sus oportunidades para establecer continuidad en el once inicial. Lewandowski admitió que los desafíos físicos habían hecho que los primeros meses fueran especialmente exigentes.
"También tuve un comienzo de temporada difícil," dijo. "Me lesioné dos veces. También fue difícil para mí entrar (en el equipo), sabiendo cuántos partidos nos esperan en enero, febrero y marzo hasta el final. Tengo en mente que probablemente en la segunda parte de la temporada sería bueno prepararse físicamente, no tener problemas de salud, simplemente darlo todo."
A pesar de la incertidumbre en su club, los objetivos personales de Lewandowski siguen siendo altos. No ha abandonado su apetito por trofeos o éxito internacional, incluso mientras reconoce el ocaso de su carrera.
“Espero que juguemos estos dos partidos de manera que nos ayude a clasificarnos para el Mundial," dijo. "Me gustaría tenerlo todo: clasificarme para el Mundial, el título español, la Liga de Campeones. Soy consciente de que estos son mis últimos años en el fútbol."
El interés por la Pro League Saudita gana impulso.
Entre bastidores, el interés por Lewandowski se está intensificando. Según el medio español AS, su agente Pini Zahavi está listo para mantener nuevas conversaciones con funcionarios de la Pro League saudí antes de la ventana de transferencias de enero. El informe afirma que ya se ha presentado una oferta, aunque la identidad de los clubes involucrados sigue sin revelarse. La atracción de Oriente Medio es obvia. La Pro League saudí ya ha atraído a algunos de los nombres más reconocidos del deporte, incluidos Cristiano Ronaldo en Al-Nassr, Karim Benzema y N’Golo Kanté en Al-Ittihad. Para Lewandowski, la perspectiva de un capítulo final en una liga en rápida expansión, acompañado de una recompensa económica significativa, se entiende como atractiva.
Arabia Saudí no es el único destino que se está considerando. A principios de este mes, la BBC informó que los representantes de Lewandowski también habían mantenido conversaciones con Chicago Fire sobre un posible traslado a la Major League Soccer. Chicago Fire no ha ocultado su deseo de fichar a una estrella global y se cree que han identificado a Lewandowski como un objetivo prioritario durante varios meses. El club opera en una ciudad con la mayor comunidad polaca en los Estados Unidos, una conexión cultural que podría facilitar su transición. La BBC sugirió que Lewandowski está abierto a la idea de mudarse a la MLS, y se cree que el salario no presentará un obstáculo. Sin embargo, AS mantiene que el paquete financiero ofrecido desde Arabia Saudí es más sustancial, lo que potencialmente le da a la opción del Medio Oriente una ventaja decisiva.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue?
La posición de Lewandowski en Barcelona ya no es completamente indiscutible. Bajo la dirección del entrenador Hansi Flick, Ferran Torres ha surgido como una alternativa formidable. El exdelantero del Manchester City ha tenido una campaña prolífica, anotando 13 goles en 22 apariciones en todas las competiciones, con 11 de esos goles en La Liga. Solo Kylian Mbappé ha superado a Torres en la máxima categoría de España esta temporada, una realidad que ha cambiado sutilmente la dinámica interna del ataque de Barcelona y ha planteado preguntas sobre la planificación de la sucesión.
Barcelona regresa del parón invernal con un derbi catalán contra el Espanyol el 3 de enero, seguido de una semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club. Lewandowski, quien volvió a la acción en la victoria 2-0 sobre el Villarreal tras perderse dos partidos, espera abrirse camino al once titular por delante de Torres.