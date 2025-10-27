getty
Robert Lewandowski y Joan García cerca de volver al Barcelona tras superar sus lesiones
Lewandowski apunta a regresar contra el Elche tras un desgarro en el muslo
El Barcelona ha recibido un importante impulso tras su derrota en El Clásico, ya que el delantero completó una sesión de entrenamiento completa el lunes, según informó Mundo Deportivo.
El regreso del delantero polaco al campo de entrenamiento supone un aliciente para el equipo de Hansi Flick, que cayó 2-1 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Además, el optimismo crece en torno a la recuperación del portero Joan García, quien progresa favorablemente tras su cirugía de rodilla.
Lewandowski, de 37 años, se unió al grupo de jugadores que no iniciaron contra el Real Madrid y completó la sesión, lo que indica que está en la “recta final” de su recuperación. Según Radio Barcelona, su progreso lo pone en la pelea para regresar al equipo en el partido de LaLiga de este domingo contra el Elche en el Estadio Lluís Companys.
El delantero se había mantenido al margen tras sufrir un desgarro muscular en el isquiotibial del muslo izquierdo durante su participación con la selección de Polonia a principios de este mes. La lesión fue un motivo de frustración para el club, ya que Lewandowski jugó los 90 minutos para su equipo nacional a pesar de las molestias y de llevar un vendaje fuerte.
El personal médico del Barca sigue siendo cauteloso
A pesar de las buenas noticias, se espera que el cuerpo médico del Barcelona actúe con cautela, especialmente tras el reciente contratiempo de Raphinha. El extremo brasileño sufrió una recaída después de haber sido apresurado en su regreso previo al Clásico.
Lewandowski sigue un plan de entrenamiento específico para evitar una lesión similar, pero su regreso supondría un gran refuerzo para Hansi Flick, que hasta ahora ha tenido que depender de Ferran Torres y Lamine Yamal para cubrir el vacío en el ataque.
La recuperación de Joan García progresa antes de lo previsto
En más noticias positivas para el club, el portero Joan García avanza bien en su recuperación tras una cirugía de rodilla. García sufrió una rotura del menisco interno en su rodilla izquierda durante un partido contra el Oviedo, lo que requirió una operación el 27 de septiembre.
El tiempo de recuperación inicial se estimó entre cuatro y seis semanas. Sin embargo, Mundo Deportivo informa que el guardameta progresa rápidamente y aún no ha sido descartado para el partido de este fin de semana contra el Elche. Su estado será evaluado cuando el equipo retome los entrenamientos el miércoles, aunque el club ha recalcado que no se correrán riesgos con su salud física.
¿Qué sigue para el Barcelona?
El posible regreso de Lewandowski para el partido contra el Elche es clave para el Barcelona, que busca recuperarse tras la decepción del Clásico. La derrota por 2-1 los dejó en el segundo puesto de LaLiga, a cinco puntos del líder Real Madrid después de 10 jornadas. Contar con los goles y el liderazgo de su máximo goleador será fundamental para levantar la moral del equipo y reducir la distancia en la parte alta de la tabla.
Tras el encuentro del domingo ante el Elche, el club catalán viajará a Bélgica para enfrentarse al Club Brujas el 5 de noviembre, y cuatro días después visitará al Celta de Vigo.
