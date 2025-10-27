Robert Lewandowski y Joan García cerca de volver al Barcelona tras superar sus lesiones

El Barcelona ha recibido un importante impulso tras su derrota en El Clásico, ya que el delantero completó una sesión de entrenamiento completa el lunes, según informó Mundo Deportivo.

El regreso del delantero polaco al campo de entrenamiento supone un aliciente para el equipo de Hansi Flick, que cayó 2-1 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Además, el optimismo crece en torno a la recuperación del portero Joan García, quien progresa favorablemente tras su cirugía de rodilla.

Lewandowski, de 37 años, se unió al grupo de jugadores que no iniciaron contra el Real Madrid y completó la sesión, lo que indica que está en la “recta final” de su recuperación. Según Radio Barcelona, su progreso lo pone en la pelea para regresar al equipo en el partido de LaLiga de este domingo contra el Elche en el Estadio Lluís Companys.

El delantero se había mantenido al margen tras sufrir un desgarro muscular en el isquiotibial del muslo izquierdo durante su participación con la selección de Polonia a principios de este mes. La lesión fue un motivo de frustración para el club, ya que Lewandowski jugó los 90 minutos para su equipo nacional a pesar de las molestias y de llevar un vendaje fuerte.

