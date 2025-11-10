'¡Estamos a dos puntos!' - Robert Lewandowski no pierde de vista al Real Madrid mientras el Barcelona aprovecha un tropiezo de los líderes

Gracias a la victoria, y al empate 0-0 del Real Madrid ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu, el Barça se sitúa ahora a solo tres puntos de sus eternos rivales. Lewandowski, elegido mejor jugador del partido frente al Celta, compartió sus impresiones con los medios:

"Estamos muy felices por ganar aquí 4-2. Siempre es difícil jugar en Vigo, pero lo más importante es que conseguimos los tres puntos y ahora estamos a solo dos puntos del Real Madrid. En la segunda mitad controlamos mejor el partido. En la primera, el Celta aprovechó algunos errores fáciles. En el descanso hablamos sobre qué mejorar y cómo jugar mejor. El cuarto gol fue clave para poder jugar con más paciencia y calma."

El Barça ahora tendrá 12 días para preparar su próximo encuentro, aprovechando el parón internacional. Lewandowski cree que este tiempo permitirá al equipo recargar energías:

"Después de este partido podemos analizar qué mejorar, tanto defensiva como ofensivamente. Ahora tenemos dos semanas para desconectar, pero espero que cuando regresemos podamos jugar mucho mejor."