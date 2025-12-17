Robert Lewandowski, 'abierto' a unirse a Chicago Fire tras conversaciones con el club de la MLS mientras que el Inter Miami de Lionel Messi parece perder la oportunidad de fichar al delantero del Barcelona en una transferencia gratuita

La salida de Lewandowski podría llevar a Barcelona a sumergirse en el mercado de fichajes para encontrar un reemplazo, si las finanzas lo permiten. Harry Kane, Erling Haaland y Julian Alvarez son solo tres jugadores que han sido vinculados con un traslado al Camp Nou, aunque es probable que el trío esté fuera del alcance financiero del club. Galatasaray striker Victor Osimhen, Borussia Dortmund's Serhou Guirassy y Etta Eyong también están aparentemente en el radar del club mientras consideran su próximo movimiento. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo en el evento Foros de Vanguardia que el club sí tiene dinero para gastar si es necesario, según informó Mundo Deportivo.

"Somos capaces de hacer una inversión significativa, pero no nos volveremos locos con los fichajes. Hay opciones financieras disponibles para el Barça. Si creemos que necesitamos fichar a un jugador específico para mejorar el equipo, ciertamente podemos hacerlo, pero no es necesario", dijo. "Somos un equipo con un núcleo muy fuerte y definido. Muchos jugadores no funcionan, y hay ejemplos; todos pensamos lo mismo. El Barça puede manejar cualquier inversión si lo consideramos necesario. No necesitamos romper el banco."