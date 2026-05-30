El delantero estrella del Bayern de Múnich aguanta las bromas de sus compañeros de selección Marcus Thuram (Inter de Milán) y Kylian Mbappé (Real Madrid).
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Risas a costa de Michael Olise: Marcus Thuram y Kylian Mbappé se burlan de la estrella del Bayern de Múnich
«Cuando Thuram imita a Olise. Espera a ver la reacción de Michael al final», reza el título del vídeo que Les Bleus han publicado en su canal de Instagram. Antes de un entrenamiento, Olise descansa con Mbappé junto al campo. La estrella del Real Madrid le señala la actuación de Thuram, que a pocos metros se cubre el rostro con un objeto similar a un pañuelo o una bolsa de frío.
El exjugador del Gladbach se ha cubierto el rostro con algo parecido a una toalla, quizá una bolsa de hielo. Es la primera referencia a Olise, a quien se suele ver en el FC Bayern con la gorra baja antes de los partidos. Antes de la ida de semifinales de la Champions contra el PSG, apareció con una bufanda que le cubría casi todo el rostro, dejando a la vista solo los ojos.
«¿Quién es ese?», le grita Thuram a Mbappé, echa un vistazo rápido al césped y, al instante, vuelve y se ríe a carcajadas. Mbappé no puede contener la risa.
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Thuram y Mbappé se parten de risa, mientras Olise esboza una sonrisa cansada.
Olise ya había llamado la atención en el Bayern por sus breves inspecciones del terreno antes de los partidos. Fiel a su estilo desenfadado, probaba el césped —a menudo con la gorra calada— y se marchaba rápido.
Ante las bromas de Thuram y Mbappé, la estrella del FCB respondió con una sonrisa cansada y un encogimiento de hombros, típico de su estilo.
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¿Conseguirán Olise, Mbappé y compañía llevar a Francia a su tercer título mundial?
Olise, que la temporada pasada ganó con el Bayern el doblete de liga y Copa de Alemania, se prepara con la selección francesa en el centro de entrenamiento nacional de Clairefontaine para el Mundial de 2026. Finalista al Balón de Oro, será clave en el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Francia, una de las favoritas, aspira a su tercer título tras 1998 y 2018.
Su delantera, con Olise, Mbappé y la estrella del PSG Ousmane Dembélé, intimida. También destacan Thuram, Désiré Doué, Bradley Barcola (PSG) y Rayan Cherki (Manchester City).
Antes de viajar a Norteamérica, Francia jugará dos amistosos en casa: el 4 de junio contra Costa de Marfil en Nantes y el 8 de junio ante Irlanda del Norte en Lille. El Mundial arrancará para Olise el 16 de junio ante Senegal. Con Noruega y su estrella Erling Haaland, Francia encabeza el grupo más complicado. El 22 de junio se medirá al outsider Irak y cerrará la fase de grupos ante Noruega el 26.
Michael Olise: su trayectoria internacional con Francia hasta la fecha
Debut internacional
6 de septiembre de 2024, 1-3 contra Italia (Liga de Naciones)
Partidos internacionales
15
Goles internacionales
4
Primer gol internacional
23 de marzo de 2025 (Liga de Naciones vs. Croacia, 7-4 en penaltis)