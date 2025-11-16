'Riesgo de que Lamine Yamal dejara el Barcelona': Cómo los gigantes de La Liga evitaron perder al adolescente que rompe récords
Contrato de Yamal: El adolescente ha comprometido su futuro con el Barcelona
Gran parte del trabajo inicial del Barça con Lamine Yamal se basó en la confianza, ya que los gigantes de la Liga necesitaban convencer al joven talento de que estaba en el mejor lugar para su desarrollo continuo. El sistema de la academia La Masia es famoso por producir jugadores que se convierten en superestrellas mundiales.
Yamal está siguiendo mucho ese camino, con comparaciones a Lionel Messi desde que se detectó por primera vez su potencial obvio. Los récords han caído en torno al internacional español, con la promesa de más por venir. Barcelona ha tomado medidas para asegurar que ellos sean los que se beneficien de la capacidad actual y el crecimiento futuro.
Por qué el Barcelona se vio obligado a retrasar el debut senior de Yamal
Cruyff ayudó a hacer eso posible, con el hijo del ícono del Barça, Johan, trabajando con Lamine Yamal y su familia cuando ocupaba un puesto de director deportivo en el Camp Nou. Sabía que los gigantes catalanes tenían en sus manos al más prometedor de los prospectos.
No fue fácil repeler el interés de los rivales, con Jordi diciendo a SPORT: "Hubo un riesgo de que Lamine se fuera del Barca. Aplazamos su debut hasta que sentimos que estábamos cubiertos. Es excepcional. Para cuidarlo, ya está el club. Ya no estoy adentro".
Cruyff ha dicho previamente a Movistar Plus sobre el retraso del debut de Yamal en el primer equipo, el cual podría haber sido incluso antes si quienes supervisaban su progreso en los entrenamientos hubieran conseguido lo que querían: "La primera vez que fue a entrenar [con el primer equipo], después de cinco minutos el entrenador, que era Xavi, nos miró y dijo 'esto es especial'. Quería darle su debut antes, pero no teníamos un contrato con el chico, así que primero teníamos que asegurarnos de que iba a ser nuestro durante muchos años. Incluso los veteranos vieron que era algo diferente, muy difícil de encontrar."
Comparaciones con Messi: Yamal quiere crear su propio legado
No ha habido forma de detener a Yamal desde que irrumpió en la escena, con un estatus ya tomado entre la élite global. Es consciente de que las comparaciones con Messi continuarán persiguiéndolo, pero la intención es crear su propio legado con el club y el país.
Yamal ha dicho: "Siempre he tratado de forjar mi propio camino. Por supuesto, Messi es el mejor jugador de la historia para mí, sin duda. Él es zurdo, y yo también lo soy. Jugó para el Barcelona, y yo juego para el Barcelona. Jugaba como extremo derecho, y yo también. Definitivamente tenemos mucho en común, y eso está bien. Solo quiero trazar mi propio camino."
Él agregó sobre ser continuamente comparado con el mejor de Argentina, Messi: "Él escribió su historia legendaria, y yo espero tener una carrera exitosa como la suya. Pero más importante aún, quiero jugar al fútbol a mi manera, escribir mi propia historia y hacer que la gente recuerde el nombre Lamine Yamal."
Ganador del Balón de Oro: Lamine Yamal con posibilidades de conseguir múltiples Balones de Oro
Ha hecho un buen trabajo en eso, con millones de personas en todo el mundo ahora plenamente conscientes de quién es y de lo que es capaz de producir. Lamine Yamal ya ha recogido los prestigiosos premios Kopa Trophy y Golden Boy, además de convertirse en ganador de títulos de La Liga y del Campeonato Europeo. Terminó segundo en la votación del Balón de Oro 2025 detrás del eventual ganador Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain.
La expectativa es que Yamal consiga un Balón de Oro en algún momento, con muchos pronosticando que superará a Messi al asegurar múltiples galardones. Sus hazañas esta temporada harán mucho para que ese reconocimiento sea posible en 2026, con campañas domésticas y continentales en el Barça que serán seguidas por una aparición en las finales de la Copa del Mundo con España el próximo verano.