'Riesgo de que Lamine Yamal dejara el Barcelona': Cómo los gigantes de La Liga evitaron perder al adolescente que rompe récords

Cruyff ayudó a hacer eso posible, con el hijo del ícono del Barça, Johan, trabajando con Lamine Yamal y su familia cuando ocupaba un puesto de director deportivo en el Camp Nou. Sabía que los gigantes catalanes tenían en sus manos al más prometedor de los prospectos.

No fue fácil repeler el interés de los rivales, con Jordi diciendo a SPORT: "Hubo un riesgo de que Lamine se fuera del Barca. Aplazamos su debut hasta que sentimos que estábamos cubiertos. Es excepcional. Para cuidarlo, ya está el club. Ya no estoy adentro".

Cruyff ha dicho previamente a Movistar Plus sobre el retraso del debut de Yamal en el primer equipo, el cual podría haber sido incluso antes si quienes supervisaban su progreso en los entrenamientos hubieran conseguido lo que querían: "La primera vez que fue a entrenar [con el primer equipo], después de cinco minutos el entrenador, que era Xavi, nos miró y dijo 'esto es especial'. Quería darle su debut antes, pero no teníamos un contrato con el chico, así que primero teníamos que asegurarnos de que iba a ser nuestro durante muchos años. Incluso los veteranos vieron que era algo diferente, muy difícil de encontrar."

