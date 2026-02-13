«Ridículo»: Sir Jim Ratcliffe, criticado por el capitán del equipo de rugby de Inglaterra, mientras continúan las críticas por sus comentarios sobre la inmigración

Ratcliffe provocó una violenta reacción dentro del mundo del rugby tras realizar unos comentarios totalmente espontáneos sobre la inmigración en una entrevista con Sky News. El fundador de INEOS afirmó que el Reino Unido había sido «colonizado por inmigrantes». Sus comentarios provocaron repulsa, y Itoje, capitán de la selección inglesa de rugby, también ha respondido con dureza.

Itoje se perdió el inicio de la concentración de entrenamiento del Seis Naciones para asistir al funeral de su madre en Nigeria.

Según The Guardian, declaró: «Obviamente, no apruebo el lenguaje que utilizó.

Nací en este país, soy de ascendencia nigeriana, y creo que es ridículo decir que Gran Bretaña ha sido colonizada por inmigrantes, porque eso está muy lejos de la realidad. Creo que es incorrecto».

También ha revelado su orgullo por representar a su país y ha añadido: «Ha sido estupendo volver con Inglaterra; es una de las cosas que más le gustaban a mi madre. No vengo de una familia tradicionalmente aficionada al rugby, pero mis padres se convirtieron en auténticos aficionados a este deporte. A ella siempre le encantó que yo fuera representante de este equipo».