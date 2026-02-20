Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Armando González encabezan la lista de convocados de la selección mexicana para enfrentarse a Islandia

Entre los convocados se encuentran los mexicano-estadounidenses Brian Gutiérrez, exjugador del Chicago Fire y ahora en las filas del Chivas, quien decidió representar a México con la esperanza de ganarse un puesto en la lista definitiva para la Copa Mundial de 2026, y Richard Ledezma, quien anteriormente había jugado para la selección estadounidense, pero recientemente optó por representar a México. Efraín Álvarez, también del Chivas y exjugador del LA Galaxy, también fue incluido por Javier Aguirre.