La salida de Calafiori de la Roma sigue siendo un tema polémico para muchos aficionados, que vieron cómo se les escapaba un talento local. El defensa reveló que su relación con el entonces entrenador José Mourinho cambió drásticamente tras la humillante derrota por 6-1 ante el Bodo Glimt en la Europa Conference League. Fue una noche que acabó definitivamente con sus posibilidades de entrar en el once inicial de forma permanente, lo que le llevó a una frustrante cesión al Genoa.

Recordando ese difícil periodo, Calafiori explicó: «Empecé los primeros seis meses con Mourinho, al principio me fue bastante bien y jugué como titular. Después del 6-1 contra el Bodo Glimt, dejé de jugar y quería tener más espacio». Añadió: «Fui cedido al Genoa, la situación era complicada. Por dentro nunca me resigné, pero la idea se me quedó grabada en la cabeza. En ese momento estaba realmente deprimido».