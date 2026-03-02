Getty Images Sport
Riccardo Calafiori revela su sueño de volver a la Roma, mientras la estrella del Arsenal explica cómo las dificultades bajo el mando de José Mourinho provocaron su salida del equipo de la Serie A
El Arsenal sufre y la Roma sueña
El versátil internacional italiano cambió el Bolonia por el Emirates Stadium en un fichaje muy sonado en 2025 y sigue siendo muy apreciado por el entrenador Mikel Arteta, pero una combinación de lesiones en la cadera y los músculos limitó considerablemente su tiempo de juego en su primera temporada. En consecuencia, el jugador de 23 años solo ha disputado 1.600 minutos en todas las competiciones esta temporada. Este difícil periodo le ha llevado a reflexionar sobre el camino que le alejó del Stadio Olimpico. Hablando con franqueza en el podcast Supernova, Calafiori confesó: «Sí, me gustaría volver a la Roma. Obviamente, ahora mismo no puedo planificar toda mi carrera, pero me gustaría volver porque la dejé a medias».
El punto de inflexión del Bodo Glimt
La salida de Calafiori de la Roma sigue siendo un tema polémico para muchos aficionados, que vieron cómo se les escapaba un talento local. El defensa reveló que su relación con el entonces entrenador José Mourinho cambió drásticamente tras la humillante derrota por 6-1 ante el Bodo Glimt en la Europa Conference League. Fue una noche que acabó definitivamente con sus posibilidades de entrar en el once inicial de forma permanente, lo que le llevó a una frustrante cesión al Genoa.
Recordando ese difícil periodo, Calafiori explicó: «Empecé los primeros seis meses con Mourinho, al principio me fue bastante bien y jugué como titular. Después del 6-1 contra el Bodo Glimt, dejé de jugar y quería tener más espacio». Añadió: «Fui cedido al Genoa, la situación era complicada. Por dentro nunca me resigné, pero la idea se me quedó grabada en la cabeza. En ese momento estaba realmente deprimido».
Del rechazo de Basilea al estrellato de Bolonia
Aunque la Roma acabó levantando el trofeo de la Conference League en 2022, Calafiori pronto se vio fuera de lugar. Admitió que dejar Italia para fichar por el Basilea suizo fue un trago amargo al principio. Sin embargo, al final resultó ser el catalizador de la transformación de su carrera, que le llevó a convertirse en uno de los defensas más codiciados de Europa en el Bolonia, ganándose un puesto en la selección nacional.
Reflexionando sobre su salida, el defensa admitió: «La Roma ganó la Conference League y los chicos que jugaron en mi lugar lo hicieron muy bien, así que ya no había sitio para mí. Entonces, la Roma me vendió al Basilea y, al principio, no estaba contento». Continuó: «Pero cuando acepté el hecho de que tenía que dar un paso atrás, comprendí que sería el lugar adecuado para mí. Para un jugador joven, era perfecto encontrar continuidad allí».
Navegando por la vida en el Emirates Stadium
Aunque el encanto de Roma sigue siendo increíblemente fuerte, Calafiori se centra actualmente en desenvolverse en el entorno altamente competitivo del Arsenal. Con los Gunners luchando contra el Manchester City por el título de la Premier League, el italiano se ha visto compitiendo estrechamente con jugadores como Piero Hincapie por un puesto titular en la zaga de Arteta. A pesar de los continuos retos que supone adaptarse al fútbol inglés y lidiar con diversos contratiempos físicos, el defensa mantiene una actitud positiva.
Reconoce que la oportunidad de jugar en Inglaterra era demasiado importante como para rechazarla, aunque su corazón siga profundamente arraigado en Italia. Al hablar de su rápido ascenso, señaló: «Lo que viví y lo que vivimos en Bolonia es algo increíble, pero ¿cómo se puede decir que no a la Premier League?». Aun así, añadió con esperanza sobre la Roma: «Me gustaría volver para celebrarlo bajo la Curva Sud, delante de la afición».
