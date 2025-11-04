Getty Images
Revelado: Virgil van Dijk contactó al Real Madrid sobre una transferencia gratuita antes de firmar el contrato con Liverpool mientras que los gigantes españoles optaron por perseguir a Dean Huijsen en su lugar
El deseo de Van Dijk de jugar para el Madrid
Según el medio español AS, el Madrid aparentemente no estaba convencido de fichar a Van Dijk debido a preocupaciones sobre su edad y la grave lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en 2020. A pesar de tener sobre la mesa una oferta de extensión de contrato de Liverpool la temporada pasada, el defensor holandés estaba interesado en unirse a los gigantes españoles y ofreció sus servicios a través de sus agentes. El deseo de Van Dijk de unirse al Madrid hizo que rechazara ofertas de varios otros clubes, con Al-Hilal ofreciendo un lucrativo acuerdo.
Sin embargo, el Madrid finalmente optó por fichar al joven defensa Huijsen del Bournemouth como parte de su planificación defensiva a largo plazo. Con el Madrid ya no siendo una opción, Van Dijk eventualmente aceptó la extensión de contrato de dos años de Liverpool.
La gloriosa carrera de Van Dijk en el Liverpool
Van Dijk se unió al Liverpool desde el Southampton en enero de 2018 por lo que entonces fue un récord mundial para un defensor. Desde su llegada, Van Dijk ha hecho 333 apariciones para el club, anotando 30 goles. El holandés ha sido una figura clave bajo la dirección de Jurgen Klopp y el actual entrenador Arne Slot, ayudando al Liverpool a asegurar trofeos importantes, incluidos dos títulos de la Premier League, una Liga de Campeones y una FA Cup. Su influencia va más allá del éxito del equipo, ya que redefinió el papel de un defensor moderno con su consistencia, posicionamiento y lectura del juego.
Individualmente, Van Dijk fue nombrado Jugador del Año de la UEFA para la temporada 2018–19 y terminó segundo detrás de Lionel Messi en el ranking del Balón de Oro 2019, en reconocimiento a sus destacadas actuaciones y su inmensa contribución al ascenso del Liverpool a la cima del fútbol europeo.
Van Dijk recibe críticas en medio de las dificultades del Liverpool
El Liverpool ha tenido dificultades para mantener la consistencia esta temporada a pesar de retener a Van Dijk e invertir fuertemente durante una importante ventana de transferencias de verano. Los Reds comenzaron la campaña con fuerza, ganando siete partidos consecutivos en todas las competiciones, pero su forma ha caído drásticamente desde entonces. Una serie de pobres actuaciones ha suscitado preocupaciones sobre el equilibrio del equipo y su estabilidad defensiva. Su bajón se destacó con seis derrotas en siete juegos, incluidas cuatro derrotas consecutivas ante Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea y Manchester United en la Premier League y la Liga de Campeones. La decepcionante racha ha puesto en duda la capacidad del Liverpool para competir por honores importantes a pesar de su fuerte inicio y su talentosa plantilla.
Los recientes resultados han generado críticas hacia Van Dijk, con la leyenda del United Wayne Rooney cuestionando su liderazgo. Rooney dijo: "Virgil van Dijk y Mohamed Salah, han firmado nuevos contratos pero no creo que realmente hayan liderado a ese equipo esta temporada.
"Creo que el lenguaje corporal te dice mucho, y creo que estamos viendo un lenguaje corporal ligeramente diferente de los dos. Son los dos mejores jugadores de ese equipo, y si su lenguaje corporal no es el adecuado, eso afecta a todos los demás."
Mientras tanto, el Real Madrid se encuentra cómodamente en la cima de La Liga, cinco puntos por delante de su rival Barcelona tras su reciente victoria 2-1 en El Clásico. El equipo de Xabi Alonso ha mantenido una forma excepcional, perdiendo solo una vez en todas las competiciones esta temporada. Su éxito se ha construido sobre una sólida base defensiva, ostentando el mejor récord en La Liga con solo 10 goles en contra. La incorporación de Huijsen ha resultado instrumental, fortaleciendo aún más la ya resistente defensa del Madrid.
Liverpool enfrentará a la prueba de Madrid
Liverpool recibirá al Real Madrid en Anfield en la Liga de Campeones hoy. Van Dijk tendrá como objetivo ayudar a cambiar la forma de Liverpool y silenciar a sus críticos con una gran actuación y una victoria crucial sobre Madrid.
