Revelado: Por qué las interrupciones «sin sentido» interrumpieron la goleada del Arsenal al Tottenham en el derbi del norte de Londres
El Arsenal goleó al Tottenham en el derbi del norte de Londres.
El Arsenal aumentó la desgracia de su vecino, el Tottenham, con una victoria que traerá un nuevo optimismo a los Gunners, que pueden poner fin a su larga espera para coronarse campeones de Inglaterra una vez más. Eberechi Eze y Viktor Gyokeres marcaron dos goles cada uno para el equipo de Mikel Arteta, que se recuperó de la decepcionante derrota ante el colista, el Wolves, en la última jornada. El resultado significa que el entrenador interino del Tottenham, Igor Tudor, sufrió una derrota en su primer partido al frente del equipo y deja a los Spurs todavía en peligro de descenso. El Tottenham se encuentra a solo cuatro puntos de la zona de descenso, cuando quedan 11 partidos por disputar en la temporada de la Premier League.
Los retrasos provocan frustración en el Tottenham
El partido del domingo no estuvo exento de incidentes, ya que los árbitros fueron el centro de atención al suspenderse el partido en dos ocasiones debido a problemas con su tecnología. Según el Daily Mail, los problemas se debieron a «interferencias de frecuencia y problemas con el equipo». La primera interrupción duró seis minutos y el árbitro asistente Blake Antrobus tuvo que lidiar con interferencias de frecuencia. El problema impidió que el árbitro del partido y sus árbitros asistentes pudieran comunicarse con el equipo del VAR.
La segunda interrupción se produjo al comienzo de la segunda parte y el otro árbitro asistente, Eddie Smart, se vio afectado por otro problema técnico. El proveedor de tecnología Hawkeye enviará un informe completo a la PGMOL sobre los problemas que se produjeron durante el partido.
«Un caos absoluto»: críticas por las interrupciones
Las interrupciones provocaron numerosas críticas por parte de los espectadores. El comentarista de Sky Sports Gary Neville dijo: «No se puede detener el partido durante dos minutos porque un juez de línea no puede comunicarse con el árbitro. Llevamos 100 años sin ello, así que podemos jugar aquí. Ahora todo el público está esperando por un problema informático. Esto es una auténtica tontería. Es uno de los partidos más importantes de la temporada, ha tenido un comienzo fantástico, rápido, y ahora llevamos dos o tres minutos de interrupción y tendrán que volver a calentar, a recomponerse, es un auténtico desastre».
Arteta también compartió su opinión sobre la situación: «Cada vez que salimos tarde del vestuario, nos ponen multas enormes, así que les dije: "¿Quién va a pagar esta multa? Porque son seis, siete, ocho, nueve minutos, así que alguien va a recibir una multa muy grande". Estoy seguro de que todo el mundo va a mirar a Sky, Sky probablemente a la Premier League, la Premier League a Sky, así que, sí, ya tenemos una en el bolsillo».
¿Un punto de inflexión para el Arsenal?
Los retrasos pueden haber sido frustrantes para Arteta, pero el entrenador del Arsenal se mostró satisfecho con la victoria de su equipo y cree que podría ser un punto de inflexión en la temporada.
Después del partido, declaró: «Estoy muy, muy orgulloso y muy contento, no por lo de hoy, sino por lo que ha pasado en los últimos tres días, porque dijimos: vale, vamos a querer a los jugadores cuando más lo necesitan. Pero también, a veces, los entrenadores y el personal necesitamos un poco de cariño. Necesitamos gente a nuestro alrededor con positividad, empuje y que esté a nuestro lado cuando la necesitamos. Y ha sido realmente muy bueno trabajar con ellos en los últimos días.
«Siento que hemos demostrado de qué estamos hechos, pero hay que demostrarlo una y otra vez, porque si solo analizas cómo te sientes después de cada partido, es como una montaña rusa y no es sostenible. Hoy lo hemos hecho muy bien, creo que todos estamos muy orgullosos de cómo hemos ganado el partido, no solo por cómo hemos jugado, sino porque sabemos lo que significa para nosotros. Volvemos a la carga».
¿Qué viene después?
El Arsenal reanudará su lucha por el título el domingo en casa ante el Chelsea, mientras que su rival, el Manchester City, visitará al Leeds United. Por su parte, Tudor buscará sumar sus primeros puntos como entrenador del Tottenham en su visita al Fulham.
