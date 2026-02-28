Revelado: Por qué Erling Haaland no fue incluido en la plantilla del Manchester City para el crucial viaje a Leeds

Si el City sale victorioso en Elland Road, se colocará a dos puntos del líder de la Premier League, el Arsenal, habiendo disputado el mismo número de partidos. Los Gunners reciben al Chelsea, su rival londinense, en el Emirates Stadium el domingo, mientras que el partido aplazado del City contra el Crystal Palace, reprogramado tras llegar a la final de la Carabao Cup, se disputará más adelante en la temporada.

Guardiola admitió en la rueda de prensa previa al partido a principios de esta semana que el viaje a Leeds no es tan sencillo como parece. Dijo: «No lo doy por sentado, es muy difícil [ahora jugar desde atrás], antes siempre te permitían tener dos defensas centrales contra un delantero, o tres contra dos. Ahora no es posible.

Será lo mismo en Elland Road, con marcaje individual. Cuando jugamos en Newcastle, ocurrió. Vi algunos vídeos del Nottingham Forest con el nuevo entrenador [Vitor Pereira]. Siempre ha ocurrido contra el Liverpool. Esa es la realidad.

La mayoría de los equipos juegan así. Hay que adaptarse, tener una alternativa cuando eso ocurre. Una alternativa es jugar más rápido en la delantera, si ganas ese balón es una oportunidad. Tuvimos cinco o seis ocasiones increíbles contra el Newcastle en las que fallamos el último pase, cuando podíamos correr.

Cuando el equipo es valiente para ir uno contra uno, si puedes hacer algunas combinaciones para ganar ese balón, puedes correr. Dicho esto, no es fácil porque puedes hacer un pase más seguro de dos metros que un pase más difícil de treinta metros.

Siempre intentamos encontrar una forma de no utilizar solo a Erling o a un delantero en esa posición. Tenemos que tener más variedad e imprevisibilidad en nuestro juego para dejarlos atrás y, después, hacer otro tipo de juego.

Es así: defender muy arriba, hombre a hombre, y luego defender muy, muy atrás, en el área. No hay «bloques intermedios» y no hay mucho proceso que hacer para muchos, muchos equipos. Pero estamos trabajando en ello».