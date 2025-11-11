Revelado: El plan del Real Madrid para proteger a Franco Mastantuono tras la lesión de Lamine Yamal

Desde su llegada desde River Plate en un espectacular acuerdo de 45 millones de euros, Mastantuono se ha ganado un lugar entre los aficionados del Real Madrid. El joven talento argentino debutó en el primer partido de la temporada contra Osasuna, ingresando como suplente en los últimos 22 minutos. Desde entonces, ha participado en ocho encuentros de LaLiga y en tres de la Champions League, comenzando en nueve de esos partidos y consolidándose como extremo derecho.

Aunque solo registra un gol y una asistencia, su juego completo, su capacidad para encontrar espacios, su energía, hambre y determinación lo han convertido en un perfil destacado dentro del sistema del entrenador Xabi Alonso.

Sin embargo, el joven delantero sufrió su primer contratiempo como jugador del Real Madrid antes del viaje de Champions al Liverpool la semana pasada. El club confirmó que Mastantuono fue diagnosticado con pubalgia, la misma lesión que ha afectado a Lamine Yamal en las últimas semanas. Como consecuencia, se perdió el partido contra el Rayo Vallecano el fin de semana, y aún no hay un cronograma de recuperación definido.