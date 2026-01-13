El interés del Manchester United en Enrique no es una sorpresa dado el enorme éxito que ha logrado en su carrera como entrenador. El español ganó el triplete en su primera temporada en el Barcelona y ha seguido logrando más éxitos con el PSG. De hecho, se convirtió en el segundo entrenador en ganar el triplete con dos clubes diferentes la temporada pasada, ya que el PSG arrasó con todos, obteniendo la Liga de Campeones por primera vez en la historia del club. Sin embargo, queda por ver si podría ser tentado a alejarse del Parque de los Príncipes al final de la temporada. La reciente especulación de que Luis Enrique está planeando su salida ha sido calificada como "100% noticias falsas" por el director deportivo Luis Campos, mientras que los propietarios cataríes del club supuestamente están interesados en atarlo con un contrato de por vida después de estar encantados con su trabajo con el PSG hasta ahora.