Revelado: Las estrellas del Tottenham sufrirían un recorte salarial del 50 % si descendieran de la Premier League
Protección financiera en el Tottenham
Este enfoque proactivo en las negociaciones contractuales pone de relieve la creciente tendencia a la «protección contra el descenso» entre la élite de la primera división inglesa, según informa The Athletic. La reducción del 50 % es significativamente superior a la media habitual en el sector, en el que los jugadores suelen perder entre el 25 % y el 30 % de su salario tras descender a la Championship. Para los jugadores mejor pagados de la plantilla, tal reducción supondría un cambio radical en su salario semanal neto, ya que el club reduciría a la mitad su enorme gasto salarial de la noche a la mañana para ajustarse a los niveles de ingresos reducidos de la segunda división.
Proteger el futuro financiero del club
Estas cláusulas también desempeñan un papel importante en la forma en que el Tottenham aborda el mercado de fichajes y las renovaciones de contratos. Cuando un nuevo jugador ficha por el club, estas condiciones no son negociables, según informa The Athletic. Esta transparencia garantiza que todos los miembros de la plantilla sean plenamente conscientes de los riesgos financieros asociados a un mal rendimiento en el campo. También ayuda al club en las negociaciones con la Premier League en relación con las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR), ya que demuestra un plan claro de reducción de costes en caso de disminución de los ingresos. La coherencia de estas cláusulas en toda la plantilla evita fricciones en el vestuario en relación con las dispares «penalizaciones por descenso».
Además, contar con una cláusula de reducción salarial del 50 % facilita mucho al club retener a sus activos clave o venderlos por un valor de mercado justo tras un descenso. En muchos casos, los clubes se ven obligados a realizar «ventas urgentes» porque no pueden permitirse mantener a los jugadores con salarios de primera división. Al reducir automáticamente a la mitad el salario, el Tottenham estaría sometido a una presión menos inmediata para vender, lo que le permitiría volver a la Premier League a la primera oportunidad. Básicamente, protege la valoración que el club hace de su plantilla, garantizando que no pierda cientos de millones de libras en valor de activos de la noche a la mañana debido a la necesidad desesperada de reducir la masa salarial.
El impacto en la plantilla del primer equipo
Para los propios jugadores, la cláusula supone una gran motivación para garantizar la permanencia en la máxima categoría. Si un jugador gana actualmente 200 000 libras a la semana, su salario se reduciría a 100 000 libras a la semana en el momento en que se confirmara el descenso del club. Aunque sigue siendo una suma considerable, el estilo de vida y las obligaciones fiscales de los futbolistas modernos hacen que tal caída sea una preocupación real. También influye en la cultura de las «cláusulas de rescisión», ya que muchos jugadores podrían exigir cláusulas de rescisión más bajas en sus contratos para asegurarse de poder abandonar el club en lugar de jugar en la Championship con condiciones reducidas.
La existencia de estas cláusulas suele ser un punto de discordia durante las negociaciones contractuales, especialmente para los talentos de talla mundial que creen que el descenso es un resultado casi imposible. Sin embargo, la postura del Tottenham sigue siendo firme: la salud de la institución debe ser lo primero. Al contar con estos acuerdos, el club evita las complicadas negociaciones individuales que suelen afectar a los equipos descendidos, en las que los jugadores y los agentes luchan por mantener sus salarios de la Premier League en una división inferior, lo que a menudo da lugar a disputas legales o a malestar en el vestuario.
Una mirada al panorama del descenso
Aunque la posibilidad de que el Tottenham descienda sigue siendo estadísticamente baja, la imprevisibilidad de la Premier League hace que ningún club pueda permitirse bajar la guardia. La cláusula de recorte salarial del 50 % es una medida de «emergencia» que la mayoría espera que nunca se utilice, pero su existencia proporciona una red de seguridad de la que pocos clubes pueden presumir. A medida que la brecha financiera entre las distintas categorías sigue creciendo, esta atención minuciosa a los detalles de los contratos podría convertirse pronto en la norma obligatoria para cualquier club que aspire a mantener el éxito en la máxima categoría.
