Revelado: La verdad detrás del contacto del Barcelona con Harry Kane sobre un posible traspaso en verano desde el Bayern de Múnich
Lo que dijo el candidato a la presidencia del Barcelona sobre el traspaso de Kane
Kane estaba considerando un traspaso en 2026 cuando las cláusulas de rescisión de su contrato con el Bayern estaban activas, y se sugería que podría abandonar el Allianz Arena por 57 millones de libras (77 millones de dólares). Se dice que estas cláusulas han expirado.
Sin embargo, eso no ha impedido que Xavi Vilajoana, que espera arrebatarle el poder en el Barça a Joan Laporta, dijera: «Ya hemos establecido algún contacto y creo que es un jugador que encajaría muy bien, dependiendo de su situación contractual: se trata de Harry Kane.
Kane es un delantero centro que encajaría perfectamente en nuestro estilo de juego. Es un delantero capaz de retroceder para conectar con sus compañeros. También es capaz de jugar como un auténtico número 9, un goleador, un rematador. Es un jugador que aporta movilidad. También rinde bien cuando los equipos se repliegan. Aportaría mucho valor al juego del Barcelona».
Cómo reaccionó Kane ante los rumores sobre el Barcelona
Kane salió de su zona de confort en el Tottenham cuando fichó por un equipo alemán en 2023. Ha mantenido un nivel individual extraordinario y ha ganado la Bundesliga, con 128 goles en 132 partidos con el Bayern.
Esas cifras son obviamente atractivas para equipos como el Barça, pero el delantero de 32 años ha dicho sobre las miradas de admiración que supuestamente se dirigen hacia él: «No he oído nada al respecto. Mi padre y mi hermano se encargan de todo, pero no me han dicho nada. Como ya he dicho, estoy muy contento aquí en el Bayern. Estoy centrado en esta temporada y en mi etapa en el Bayern. Lo tomo como un cumplido».
¿Hay algo de cierto en los rumores sobre Kane y el Barcelona?
Mientras Kane elude las preguntas sobre su futuro, CFBayernInsider afirma que no hay fundamento en los rumores que sugieren que el temible número 9 está siendo preparado para un traspaso al Camp Nou este verano.
Afirman: «NO ES CIERTO: el Barcelona ha establecido un contacto preliminar sobre el futuro de Harry Kane. Estos rumores llevan semanas circulando. Quizás la persona que los inició dijo que había establecido contacto y, por supuesto, resulta interesante cuando estás intentando convertirte en el próximo presidente del Barcelona y dices que quieres traer a Kane al club.
Sin embargo, Harry Kane no sabe nada de ningún contacto por parte del Barça. Su hermano Charlie, que es su agente, tampoco ha tenido ningún contacto con el Barcelona. Del mismo modo, su padre, que también forma parte del equipo directivo, no ha oído nada al respecto. Por lo tanto, no creo que esto sea realmente cierto. ¡Pero entiendo que suene muy bien desde la perspectiva del Barça!
«En última instancia, sin embargo, si esta es también la primera vez que Hansi Flick, el entrenador del Barcelona, se entera de esto, ¡probablemente puedas descartar este rumor! Debo añadir que están interesados en fichar a un delantero, pero actualmente están pensando en Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. Harry Kane parece una gran idea, pero no hay forma de que este traspaso se produzca».
El Barcelona querrá un delantero si Lewandowski se marcha como agente libre.
Se ha instado a Kane a que considere fichar por el Barcelona si se materializa el interés formal, tras haber ganado su primer título en Alemania. El exjugador del Tottenham Gus Poyet declaró recientemente aGOAL: «Si quiere algo diferente para su familia, yo sin duda iría al Barcelona, si [Robert] Lewandowski se marcha. Será completamente diferente a todo lo que ha tenido antes. Además, con el estilo de juego actual del Barcelona, un jugador como él en la delantera marcará goles, ¡vaya si marcará!».
Lewandowski, uno de los predecesores de Kane en el Bayern, está viendo cómo su contrato en el Camp Nou llega asu fin y se convierte en agente libre. Si se marchara, se intensificarían los esfuerzos para fichar a otro delantero. Álvarez puede ocupar un lugar destacado en la lista de deseos del Barça, pero también se especula con el regreso a la Premier League del exjugador del Manchester City y ganador de la Copa del Mundo.
