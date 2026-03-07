Revelado: la verdad detrás de los planes de traspaso de Mason Mount al Manchester United mientras los rivales de la Premier League le rodean

El internacional inglés no tiene intención de forzar su salida del Old Trafford este verano, a pesar de la difícil etapa que ha vivido desde su llegada. Football Insider indica que el centrocampista está centrado en demostrar su calidad técnica a la directiva del club y a la afición tras una temporada marcada más por las lesiones que por sus contribuciones sobre el terreno de juego.

Mount está dando prioridad a su forma física, con el objetivo de seguir estando disponible para el resto de la temporada. Tras llegar del Chelsea en 2023 con grandes expectativas, el centrocampista está ansioso por justificar la importante inversión que el United hizo en sus servicios consolidándose finalmente como titular habitual.