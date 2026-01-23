Casemiro se convirtió en un fichaje destacado para el United en el verano de 2022 cuando se unió por £60 millones ($81m) desde los gigantes de La Liga, el Real. Debería pasar las 150 apariciones para el club antes de convertirse en agente libre.

Se ha descartado la opción de acordar una extensión de un año con el sudamericano de 33 años, con el United listo para moverse en una dirección diferente que vea piernas frescas en su sala de máquinas. Se dice que Casemiro gana £350,000 a la semana en Manchester.

Se pueden reducir costos allí, pero se requerirá otra tarifa de transferencia de gran cantidad para traer un reemplazo adecuado. The Sun afirma que los Red Devils ya tienen en la mira a cuatro jugadores probados de la Premier League, y la adquisición de un nuevo número 6 se considera una prioridad.