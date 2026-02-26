Getty Images Sport
Revelado: la cláusula penal secreta que impide a Victor Osimhen volver a la Serie A desde el Galatasaray, ya que el Nápoles se asegura de que el delantero no pueda fichar por rivales nacionales tras su traspaso por 75 millones de euros
La estricta regla del Nápoles
Cuando los gigantes de la Super Lig ficharon al exjugador del Lille por 75 millones de euros el verano pasado, el Partenopei se aseguró seguir siendo el dueño de su destino dentro de la península italiana, según informa La Gazzetta dello Sport. La cláusula específica, diseñada para disuadir a la Juve y a otros pretendientes italianos, tiene un peso asombroso. Si el Galatasaray vendiera al delantero a un club de la Serie A, se vería obligado a pagar al Nápoles una penalización adicional por valor de 70 millones de euros. Esta protección «anti-Italia» permanecerá activa durante 24 meses, lo que garantiza que Osimhen no pueda regresar fácilmente a su antiguo terreno de juego antes del 1 de septiembre de 2027.
La única salida
A pesar de este enorme obstáculo, existe una pequeña «zona gris» que podría ofrecer un rayo de esperanza. Para eludir la penalización impuesta al Galatasaray, un club como la Juventus podría, hipotéticamente, negociar directamente con el Nápoles para llegar a un acuerdo financiero independiente. Sin embargo, incluso si se explora esta laguna jurídica, el astronómico salario de Osimhen supone otra barrera casi insuperable. El delantero tiene actualmente un salario fijo de 15 millones de euros por temporada, con bonificaciones relacionadas con el rendimiento que podrían elevar su salario neto anual hasta los 21 millones de euros. Sin los beneficios fiscales que ofrecía anteriormente el Decreto de Crecimiento, ningún club italiano puede permitirse actualmente un gasto tan elevado en el salario de un solo jugador.
Respeto por el gerente
A pesar de estas complicaciones legales y financieras, Osimhen no ha ocultado su admiración por el gigante de Turín y su actual entrenador, Luciano Spalletti. En declaraciones previas a un reciente partido de la Liga de Campeones en el Allianz Stadium, el delantero admitió que jugar en la Juve sería «un privilegio», sobre todo por reunirse con el entrenador que sacó lo mejor de él durante la histórica campaña del Nápoles que le llevó a ganar el Scudetto. Al detallar la intensidad de su vínculo, Osimhen señaló que Spalletti «se preocupaba tanto que dormía en el campo de entrenamiento», antes de declarar que se siente en deuda con el entrenador. Este profundo respeto quedó patente cuando Osimhen se negó a celebrar su gol contra la Juventus en el estadio, en un claro guiño a su antiguo y posible futuro entrenador. Además, el jugador de 26 años provocó recientemente un frenesí en las redes sociales al publicar una foto con la leyenda de la Juventus Alessandro Del Piero, escribiendo que se sentía «afortunado por haber visto a uno de los mejores de todos los tiempos».
Un acuerdo congelado
La cláusula «anti-Italia» sirve como un claro recordatorio de la amarga rivalidad entre la Juventus y el Nápoles, donde cada negociación de traspaso se trata como una partida de ajedrez de alto riesgo. Aunque el jugador y los bianconeri parecen estar coqueteando activamente con la idea de una reunión, la fría realidad del contrato firmado en Estambul significa que cualquier movimiento está actualmente congelado. Es probable que los aficionados tengan que esperar hasta 2027 para ver si esta particular saga de traspasos tiene un capítulo final en blanco y negro.
