Revelado: la cláusula penal secreta que impide a Victor Osimhen volver a la Serie A desde el Galatasaray, ya que el Nápoles se asegura de que el delantero no pueda fichar por rivales nacionales tras su traspaso por 75 millones de euros

A pesar de estas complicaciones legales y financieras, Osimhen no ha ocultado su admiración por el gigante de Turín y su actual entrenador, Luciano Spalletti. En declaraciones previas a un reciente partido de la Liga de Campeones en el Allianz Stadium, el delantero admitió que jugar en la Juve sería «un privilegio», sobre todo por reunirse con el entrenador que sacó lo mejor de él durante la histórica campaña del Nápoles que le llevó a ganar el Scudetto. Al detallar la intensidad de su vínculo, Osimhen señaló que Spalletti «se preocupaba tanto que dormía en el campo de entrenamiento», antes de declarar que se siente en deuda con el entrenador. Este profundo respeto quedó patente cuando Osimhen se negó a celebrar su gol contra la Juventus en el estadio, en un claro guiño a su antiguo y posible futuro entrenador. Además, el jugador de 26 años provocó recientemente un frenesí en las redes sociales al publicar una foto con la leyenda de la Juventus Alessandro Del Piero, escribiendo que se sentía «afortunado por haber visto a uno de los mejores de todos los tiempos».