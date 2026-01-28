El reciente resurgimiento en el Real Madrid ha sido ampliamente elogiado como el "efecto Arbeloa", pero nuevos informes desde España indican que la recuperación fue desencadenada por una intervención directa desde la sala de juntas. Según Cadena SER, el presidente del club, Pérez, sintió la necesidad de intervenir personalmente después del despido de Alonso, identificando la falta de intensidad y autoexigencia como las razones principales de los problemas del equipo.

Se informa que Pérez convocó a Bellingham a una cumbre privada para solicitar un cambio de actitud. Aunque el internacional inglés ha sido una figura emblemática desde su llegada, el presidente dejó claro que necesitaba ver más liderazgo y lucha durante esta turbulenta transición. El mensaje fue inequívoco: el nivel de desempeño había caído por debajo del estándar esperado, y la "actitud" del equipo debía cambiar de inmediato para detener la caída.

El hombre de 78 años también mantuvo conversaciones individuales con los talentos emergentes Arda Guler y Franco Mastantuono. Ambos jóvenes se habían desviado durante la era de Alonso, pero tras la charla de ánimo del presidente, han recuperado su chispa según los informes. Se describe a Mastantuono como parecido al jugador que era al inicio de la temporada, mientras que Guler ahora está más cerca del nivel que el club esperaba de él cuando fue fichado.