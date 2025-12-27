Fue el primer gol de liga de Cherki desde que anotó en el día inaugural de la temporada contra Wolves, pero mientras que ese primer gol solo coronó una victoria dominante del City, su esfuerzo contra Forest podría resultar crucial en la carrera por el título, ya que le dio a su equipo los tres puntos después de una actuación poco convincente en el City Ground.

Cherki ha anotado cinco goles en todas las competiciones esta temporada y lidera el camino en la máxima categoría de Inglaterra cuando se trata de asistencias, logrando su séptima asistencia de la campaña de liga al dar un pase a Tijjani Reijnders para que el equipo de Pep Guardiola tomara la delantera al inicio de la segunda mitad, que luego fue igualada por Omari Hutchinson.

El inicio de Cherki en el City, después de unirse desde el Lyon por solo 34 millones de libras en junio, fue interrumpido por una lesión de siete semanas, pero últimamente se ha convertido en uno de los jugadores más influyentes del equipo, contribuyendo a siete goles en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. Y a principios de la semana, Haaland lo animó a imitar su famosa celebración si marcaba.