Revelado: El intento del Real Madrid de atraer a Achraf Hakimi de regreso desde el PSG en una transferencia libre antes del cambio de decisión del lateral tras el traspaso de Kylian Mbappé

Después de pasar años en la academia juvenil del Madrid, Hakimi dejó el club en 2020 para unirse al Inter tras un período positivo cedido en el Borussia Dortmund. Desde entonces, se ha convertido en posiblemente el mejor lateral derecho del mundo, habiendo luego fichado por el PSG y ayudado a llevar al equipo francés al éxito en la Liga de Campeones la temporada pasada. Naturalmente, el Madrid tenía interés en traer de vuelta al astro marroquí, que hizo 17 apariciones con el primer equipo de Los Blancos, al Santiago Bernabéu, y con su contrato expirando en 2026, durante un tiempo tuvieron grandes esperanzas de atraerlo.

En ese momento, las conversaciones de renovación de Hakimi con el PSG se habían estancado, y el Madrid le había informado en privado años atrás que si alguna vez completaba su contrato con el PSG y se convertía en agente libre en 2026, las puertas del Bernabéu estarían abiertas de par en par. Con las relaciones entre el Real Madrid y el PSG tensas, un regreso sin costo se consideraba el único camino viable. Esa posibilidad cambió drásticamente después de que Mbappe se fuera y el PSG de repente tuvo un margen financiero significativo para maniobrar, lo que marcó el punto de inflexión que descarriló el plan del Madrid, según AS.