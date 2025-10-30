Revelado: Cuándo se espera que Paul Pogba finalmente forme parte del equipo de Mónaco por primera vez mientras se acerca el debut con el equipo francés
Pogba cerca de regresar después de más de dos años
El fútbol le ofreció a Pogba una oportunidad de redención a principios de este verano cuando firmó un contrato de dos años con el Mónaco como agente libre. El jugador de 32 años se llenó de emoción, rompiendo en llanto mientras estampaba su firma – una clara señal de lo que significaba para él finalmente dejar atrás el tormento de su suspensión por dopaje. Inicialmente recibió una sanción de cuatro años tras dar positivo en septiembre de 2023, pero posteriormente vio su sanción reducida a 18 meses.
Desde entonces, ha estado trabajando incansablemente para recuperar su forma y estado físico, expresando abiertamente su sueño de ganarse un lugar en la selección de Francia para la Copa del Mundo de 2026. "Por supuesto, es el deseo de todo jugador de fútbol francés jugar para la selección nacional de Francia," dijo Pogba en julio.
- AFP
Pogba podría estar en la convocatoria del Mónaco contra el París
Según los informes antes del parón internacional de este mes, se entendía que era posible que Pogba debutara con el Mónaco contra Angers el 18 de octubre. Sin embargo, han pasado cuatro partidos desde el final del juego internacional sin ninguna señal del francés. No fue convocado en la emocionante victoria de Mónaco por 5-3 sobre Nantes el miércoles. Sin embargo, FootMercato ahora sugiere que Pogba podría estar listo para regresar a la acción contra el recién ascendido Paris FC este fin de semana.
"Sí, es posible que pueda reintegrarse en el equipo [contra París]", dijo el entrenador en jefe del Mónaco, Sebastien Pocognoli, el miércoles. "Todavía queda una sesión de entrenamiento con cierta carga de trabajo, y si se siente bien, estaremos en el buen camino con el plan que establecimos. No sería ilógico verlo en la hoja del equipo."
'No es el Pogba de antes'
Siempre iba a ser una tarea difícil para el excentrocampista del Manchester United y Juventus ponerse al día con las exigencias del fútbol de primera división después de no jugar durante casi dos años. En julio, explicó que el club había diseñado un programa de rehabilitación meticulosamente planificado para recuperar los niveles de forma física de Pogba.
"Puedo garantizarte que Paul no podrá jugar contra Le Havre [en el juego inaugural de la Ligue 1]", dijo Scuro en julio. "Debió haber estado bromeando. Tenemos que ser realistas y honestos. Esperamos un proceso de tres meses para poder rehabilitarlo. Cuando lo ves en la televisión, el deporte de alto nivel puede parecer fácil, pero tienes que darte cuenta de la intensidad requerida. Y Mónaco es uno de los equipos más intensos de la Ligue 1 y de Europa en términos de juego. Así que nuestros jugadores tienen que estar muy en forma para estar en el campo. Pero es nuestro trabajo darle las herramientas para hacerlo."
El martes, Pocognoli enfatizó que Pogba será juzgado en función del futbolista que es hoy en día en lugar de tener en cuenta sus logros pasados.
"Creo que tendremos que pasar por un proceso juntos juzgándolo por el jugador que es hoy, simplemente. El Paul del Manchester United o de su primera etapa en Juventus, fue hace unos años ya", dijo. "Todos los jugadores evolucionan con el tiempo y a través de sus experiencias. Tenemos que juzgarlo exactamente por lo que es ahora, con su bagaje pero también con su edad. Por lo que he visto, todavía tiene la técnica que conocemos, pero creo que el ritmo de los partidos nos dará indicaciones [sobre su nivel]. Espero obtener lo mejor de lo que nos pueda dar."
- Getty Images Sport
Mónaco surge como contendiente temprano en la Ligue 1
Mónaco ha entrado en una nueva era tras el despido del anterior entrenador Adi Hutter. Bajo el mando de Pocognoli, el equipo francés ha jugado cuatro partidos, ganando dos y empatando otros dos. Mónaco ha emergido como un contendiente temprano para desafiar el trono del Paris Saint-Germain en la Ligue 1, ya que actualmente ocupa la segunda posición con 20 puntos después de 10 partidos, a solo un punto del equipo de Luis Enrique.
El regreso de Pogba será un impulso oportuno para las esperanzas de Mónaco de luchar por el título de liga, pero queda por ver cuál versión del jugador veremos en acción en el campo. Si el mediocampista campeón del mundo de 2018 puede convertirse en una parte importante del rompecabezas en los próximos meses y superar sus problemas de lesiones, dados sus bien documentados problemas de condición física del pasado, entonces podría convertirse en un factor decisivo.