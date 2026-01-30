Getty
Revelado: Cómo José Mourinho orquestó 'el milagro de Da Luz' tras la épica victoria del Benfica en la Liga de Campeones contra el Real Madrid
Demostrando un punto: Mourinho, altamente condecorado, sigue siendo el 'Especial'
Se han planteado dudas sobre si Mourinho, a los 63 años, está hecho para la vida en la gestión moderna. Supervisó victorias en trofeos - incluidos títulos de liga y éxitos europeos - en Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United y Roma.
Sin embargo, tuvo dificultades en el Fenerbahce de Turquía y regresó a sus raíces en Lisboa consciente de que su reputación necesitaba ser reconstruida a los ojos de algunos. Una victoria impresionante sobre los gigantes de La Liga ha ayudado a resaltar cómo Mourinho no ha perdido nada de su chispa.
El portero del Benfica marcó un gol decisivo en el minuto 98.
Según AS, que ha evaluado cómo se hizo posible el progreso en la Liga de Campeones a pesar de las probabilidades, “vencer al Real Madrid fue, es, un grito de rebelión - contra sus críticos, contra todos”.
Mourinho vio al portero Anatoliy Trubin anotar el gol crucial para el Benfica, al cabecear en el minuto 98 y asegurar un puesto en el play-off de eliminación por el margen más estrecho, pero el trabajo preliminar se había establecido mucho antes de ese sorprendente final de un emocionante encuentro en Portugal - con Mourinho y compañía inicialmente sin darse cuenta de que necesitaban un cuarto gol esa noche.
AS afirma que la “clave” de los planes de Mourinho fue “liberar a sus jugadores” quitándoles la presión de sus hombros y colocándola sobre los suyos. Quería “hacerles entender que había mucho más que ganar que perder” y que cualquier cosa “era posible”.
Uno de los entrenadores más laureados de la era moderna siempre ha sido famoso por sus habilidades de gestión de personas, y se han puesto a prueba una vez más. Buscó “inculcar en sus jugadores la idea de que era posible hablar de lo imposible”.
Celebraciones salvajes: Debilidades del Real Madrid identificadas
Las discusiones previas al partido estaban “llenas de conversación, camaradería y anécdotas”. Sin embargo, no todo era diversión y juegos, ya que tácticamente “todo estaba controlado hasta el milímetro”. Mourinho era consciente de que el Real buscaría “construir ataques rápidamente”, siendo importante contener esa amenaza. Kylian Mbappé pudo marcar dos goles esa noche.
El Benfica también identificó como una debilidad “la reacción del Real Madrid al perder la posesión”. Mourinho desafió a sus jugadores a recuperar el balón en lo más alto del campo, en la mitad del oponente - así “forzando al Real Madrid a cometer errores”. No había “necesidad de reinventar la rueda”, ya que se hizo un esquema táctico lo más simple posible.
El Benfica también cubrió más terreno que el Madrid, por unos 10 kilómetros, ya que superaron y trabajaron más que sus rivales. Se dice que la victoria mostró que Mourinho no ha perdido nada de su “hambre de ganar”, con celebraciones desenfrenadas cuando Trubin marcó, disculpándose más tarde con el banquillo del Real.
Mourinho dedicado a tener éxito en el Benfica
Mourinho se ha dedicado a tener éxito en Lisboa, con una fuente que le dijo a AS: “Pasa horas en el Campus del Benfica y se asegura de ver las sesiones de entrenamiento de los diversos equipos juveniles. Duerme allí, come allí. Está feliz y muy involucrado. Dedica mucho tiempo al club y a su gente.”
El ‘Special One’ aún no ha sufrido una derrota en liga durante su segunda etapa como entrenador del Benfica y tiene a su equipo en la tercera posición de la primera división portuguesa. Quiere la victoria sobre el Madrid como un “punto de partida” para el éxito futuro.
Dijo tras una famosa noche europea en el Estadio da Luz: “Estaría igualmente orgulloso si no nos clasificáramos. Ese fue el desafío que les di a los jugadores: si no nos clasificamos, al menos tenemos que ganar. Ese fue el orgullo detrás de esa actitud. Estaría tan feliz si hubiéramos ganado como lo hicimos contra el Real Madrid y no nos hubiéramos clasificado.”
Mourinho logró ambos de sus objetivos, con la victoria asegurando que un lugar en los últimos 16 sigue en juego. Ha supervisado otro “milagro”, y queda la promesa de que hay más por venir.
