¿Reunión de Neymar y Lionel Messi en Inter Miami? El club estudia riesgos y beneficios de un inesperado fichaje para la MLS

Neymar regresó a sus raíces en enero tras la ruptura de un lucrativo contrato en la Saudi Pro League con Al-Hilal. Su etapa en Medio Oriente, marcada por una grave lesión de ligamentos en la rodilla, llegó a su fin con más penas que glorias.

De vuelta en Brasil, el máximo goleador histórico de su selección ha lidiado con problemas físicos adicionales a sus 33 años, aunque mantiene intacta la ilusión de representar a su país en la Copa del Mundo del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México. Para asegurar la convocatoria de Carlo Ancelotti, necesitará jugar con regularidad.

Un regreso a Europa ya ha sido descartado, pese a los sorprendentes rumores que lo vinculaban al Inter de la Serie A. Ahora, sus únicas opciones viables parecen ser una estancia prolongada en Santos o un nuevo inicio junto a Messi en Miami.

