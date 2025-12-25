'¡Retrocede un poco!' - Le han dicho a Kylian Mbappé que 'no se puede comparar' con Zinedine Zidane y que el delantero del Real Madrid debe hacer más para alcanzar el estatus de 'icono' en Francia
Números galácticos: Ganador de la Copa del Mundo y máximo goleador del PSG
Mbappe capturó una corona mundial en 2018 mientras aún era un adolescente. Alcanzó una segunda final consecutiva en Qatar 2022 - haciendo historia al anotar un hat-trick en ese evento destacado - pero sufrió la angustia de la tanda de penales contra Lionel Messi y Argentina.
El delantero, que ahora tiene 27 años, se ha convertido en el mejor goleador que París Saint-Germain ha visto, con el objetivo logrado en 235 ocasiones para ellos, mientras se acerca a dos goles de Olivier Giroud (57) en la cima de la tabla de goleadores de Francia.
Mbappe volverá a la búsqueda de más honores importantes en 2026, con el club y la selección, y ha mantenido estándares individuales notables desde que se convirtió en otro 'Galáctico' en el Santiago Bernabéu en 2024.
- Getty
Estado de GOAT: ¿Podría Mbappé superar alguna vez a Zidane?
Cuestionado sobre si podría llegar a ser reconocido como el mejor jugador que Francia haya visto, el ganador de la Copa del Mundo de 1998 Leboeuf - hablando en asociación con BetVictor Online Casino - dijo a GOAL: “Definitivamente no. No puede compararse. Es difícil comparar carreras y épocas también. Pero lo que Zizou es capaz de hacer, además de ser un gran jugador, la manera en que se comportó - incluso si tuvo los errores de 2006 - la gente lo ama. Kylian Mbappé tuvo algunas controversias en su vida privada, lo que provocó algo de ira de algunas personas en Francia. Nunca llegará al nivel de Zidane, y probablemente nadie lo va a alcanzar. Michel Platini también en su momento y Raymond Kopa antes que él, esos jugadores son iconos. Es solo al final de su carrera que veremos si Mbappé puede ser puesto al mismo nivel.
“Es un gran jugador. Definitivamente un gran jugador y un tipo inteligente. Estoy muy orgulloso de él. Pero todavía tiene que trabajar más en el campo para hacerme pensar 'wow, qué jugador'. Es un gran finalizador. El Real Madrid es muy afortunado de tenerlo esta temporada, para marcar goles en casi todos los partidos. Pero todavía necesito, de él, un poco más - cuando pierdes el balón, por ejemplo, que vuelva a buscarlo un poco, solo un poco y mostrando que quiere ayudar a sus compañeros. En los tiempos modernos se trata de estadísticas, cuántos goles marcas, cuántos pases das, cuántas carreras haces, y para mí Kylian Mbappé es el mejor ejemplo de lo que es el fútbol moderno hoy en día. Yo no pertenezco a eso, así que quiero ver más de él.”
Candidatura al Balón de Oro: ¿Está Mbappé destinado a quedarse siempre fuera?
Mbappé necesitará elevar aún más su nivel de juego para conseguir un escurridizo Balón de Oro, ya que un tercer lugar en 2023 es lo mejor que ha logrado en esa votación. Los grandes de todos los tiempos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya no compiten por ese premio, pero otros han superado a Mbappé.
Presionado sobre si está destinado a perder siempre el reconocimiento del Balón de Oro, Leboeuf agregó: “No me gusta el Balón de Oro, porque para mí no significa nada. No es el mejor jugador. El Balón de Oro supuestamente es para el mejor jugador del mundo. Si lo gana, ¿eso hace a Mbappé el mejor defensa central del mundo? ¡Puedo decirte que Mbappé es realmente malo como defensa central! Debería llamarse MVP, el jugador más valioso. Es mejor tener a Mbappé que a cualquier defensa central del mundo, incluso si es [William] Saliba, uno de los mejores del mundo, porque esas personas atraen a la gente a la televisión y al estadio. Pero el mejor jugador no significa nada. Es un negocio.
“Realmente quiero que Mbappé gane el Balón de Oro porque es un jugador increíble. Pero, hoy en día, los jugadores principales son aquellos que están ganando, como Rodri, como antes cuando podías ver a [Sergio] Busquets, podías ver a [Toni] Kroos, esos jugadores que crean el juego y trabajan en todas las posiciones, defensiva y ofensiva, esos jugadores que son completos. Sin jugadores como esos, sin N’Golo Kanté y Declan Rice, Claude Makelele y Casemiro - él era el mejor jugador en el Real Madrid, estaba haciendo el trabajo sucio y creando también - esos jugadores son cruciales para los grandes equipos. Es una locura cuando decimos eso - Vitinha y [Joao] Neves en el Paris Saint-Germain, [Jordan] Henderson en el Liverpool, [Alexis] Mac Allister la temporada pasada con [Ryan] Gravenberch - esos jugadores son más importantes que cualquier delantero que pueda anotar 40 goles. Va a ser difícil para Kylian Mbappé y para Erling Haaland. Tienen que ir realmente a por ello porque la próxima temporada o la siguiente, se habrá terminado.”
- Getty
El mejor del mundo: Mbappé compite con Haaland y compañía
Mbappe y Haaland - quienes ambos están registrando números prolíficos en el frente de goles en el Real Madrid y el Manchester City respectivamente esta temporada - esperarán tener más de dos oportunidades más de gloria en el Balón de Oro. Sin embargo, son conscientes de la necesidad de ayudar a lograr el éxito colectivo, en lugar de logros individuales, para ser reconocidos como los mejores jugadores del planeta.