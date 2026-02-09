Getty
¿Regreso imposible? El Manchester United fija postura sobre un sensacional tercer ciclo de Cristiano Ronaldo en medio de tensiones con Al-Nassr
¿Por qué Cristiano Ronaldo ha emprendido una huelga en Al-Nassr?
A pesar de estar vinculado al contrato más lucrativo del fútbol mundial —que, según se informa, ronda los 580 millones de euros al año, lo que equivale a cerca de 1,6 millones de euros diarios—, Cristiano Ronaldo atraviesa un momento de frustración en Oriente Medio. El portugués no está conforme con la forma en que se distribuyen los recursos entre los clubes controlados por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí.
CR7 se ha perdido dos partidos con el Al-Nassr —ambos saldados con victoria sin su presencia— y ha recibido críticas por intentar ejercer una influencia excesiva en una liga que ha dominado desde su fichaje mediático en 2023.
Desde la Saudi Pro League le han dejado claro que no podrá marcar la agenda ni dentro ni fuera del terreno de juego, y que la política de fichajes es competencia exclusiva del Al-Nassr, que deberá encontrar por su cuenta los recursos necesarios para realizar nuevas incorporaciones de peso.
Cláusula de rescisión: Términos del contrato de Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo podría abandonar el Al-Nassr en el verano de 2026, ya que su contrato incluiría una cláusula de rescisión cercana a los 40 millones de euros, activable en la próxima ventana de fichajes. Pese a encontrarse en la recta final de una carrera histórica, numerosos clubes alrededor del mundo seguirían dispuestos a apostar por el portugués, tanto por su impacto deportivo como por su enorme valor comercial.
De acuerdo con Sky Sports, Ronaldo ha “advertido al Fondo de Inversión Pública (PIF) y a la Saudi Pro League de su intención de abandonar el país si no recibe mayores garantías deportivas”.
Aun así, el delantero mantiene el respaldo de una parte importante de la afición en el Golfo. En los partidos que se ha perdido, se han visto pancartas con el número siete desde el séptimo minuto, en una muestra de apoyo simbólico. Según el mismo medio, “muchos aún lo consideran el GOAT”.
¿MLS con Messi o regreso a Old Trafford? El futuro de Cristiano Ronaldo en el aire
Sin embargo, los rumores sobre su posible salida no dejan de intensificarse. Se ha especulado con un regreso de Ronaldo a sus orígenes en el Sporting de Lisboa, mientras que aficionados de todo el mundo sueñan con verlo compartir equipo con su eterno rival, Lionel Messi, en el Inter Miami, vigente campeón de la MLS Cup.
Muchos seguidores del Manchester United también verían con buenos ojos su retorno a Old Trafford, pese a que su última etapa en el club terminó de forma abrupta en noviembre de 2022, cuando se rescindió un contrato de gran valor económico.
No obstante, Sky Sports asegura que un regreso sentimental a Manchester es poco probable, ya que “esa puerta parece estar firmemente cerrada”. El medio añade que el United “no tiene ningún interés en traer de vuelta a Ronaldo para una tercera etapa”.
Los Red Devils están centrados en construir lo que esperan sea un proyecto sólido de futuro, y a sus 41 años, Ronaldo representaría únicamente una solución a corto plazo. Incluso antiguos compañeros suyos en el ‘Teatro de los Sueños’ dudan de que un acuerdo de este tipo llegue a materializarse.
Rumbo al Mundial: se avecina un verano clave para Cristiano Ronaldo
El exdefensor del Manchester United, Wes Brown, opinó sobre el futuro de Cristiano Ronaldo: “No está contento, pero ¿volvería al United para una tercera etapa? Yo diría que no. No veo cómo podría darse. ¿Un traspaso a la MLS? Tal vez. También podría regresar a Portugal y jugar allí. Está claro que seguirá teniendo muchísimas opciones”.
Brown subrayó que la prioridad del delantero sigue siendo el Mundial: “Lo más importante es que todavía quiere disputar la Copa del Mundo, y para eso necesita seguir compitiendo y mantenerse en forma. Es un shock para todos ver a Ronaldo en huelga, pero sinceramente creo que la situación se resolverá. Habrá que esperar para ver qué sucede a partir de ahora”.
Ronaldo podría aplazar cualquier decisión hasta después de las finales del Mundial de este verano. El capitán portugués quiere evitar distracciones mientras persigue el único gran título que aún se le resiste, aunque todo apunta a que los rumores sobre su futuro continuarán hasta que haya un anuncio oficial.
