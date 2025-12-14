El antiguo récord de Lionel Messi en el Barcelona es roto mientras uno de los favoritos de Hansi Flick hace historia en la victoria contra Osasuna

Barcelona continuó su lucha por el título de La Liga el sábado con una victoria muy disputada sobre Osasuna, un resultado que permitió a los gigantes catalanes fortalecer su posición en la cima de la tabla. Los goles de Raphinha aseguraron los tres puntos para el equipo de Hansi Flick, que buscaba alejarse siete puntos del Real Madrid antes del partido de sus rivales al día siguiente. Aunque el delantero brasileño fue decisivo en el ataque, gran parte del control de Barcelona surgió desde el mediocampo.

Pedri recibió un papel titular en la base del sistema de doble pivote de Flick, una posición que cada vez se ha ido convirtiendo en su papel natural esta temporada. El internacional español dictó el ritmo durante todo el partido, ofreciendo calma y estructura durante los períodos en que el Osasuna amenazaba con interrumpir el ritmo del Barcelona. Su participación aseguró que el Barcelona mantuviera el dominio territorial y manejara el juego de manera inteligente a pesar del ajustado marcador.

Más allá de su influencia en el mismo partido, la aparición de Pedri tuvo un significado histórico. Según Opta, con solo 23 años y 18 días, alcanzó las 150 apariciones en La Liga con el Barcelona, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo. En el proceso, superó un récord previamente en manos de Messi.